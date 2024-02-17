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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 74 - Konyaspor: 73

Türkiye Basketbol Ligi 25. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor konuk ettiği Konyaspor’u 74-73 mağlup etti.

İhlas Haber Ajansı
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TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 74 - Konyaspor: 73 mask
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 74 - Konyaspor: 73
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 74 - Konyaspor: 73
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Salon: Atatürk
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar, Uğur Akyıldız, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Mete Tekçevik 6, Ja Cori Payne 31, Keith Martin Stone 14, Hakan Şanlı 6, Mert Ulutaş 11, Eren Beyaz 6, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Konyaspor: Doruk Dora, Myles Mack 20, Merthan Mutlu 16, Adem Bayrak 4, Mert Çevik 5, Marlon Johnson 6, Ömer Yavaş, Mert Ali Sert 10, Uğur Can Aksoy 4, Arda Erdoğan 2, Murat Atar 6
Yardımcı Antrenör: Barış Özcan

1.Periyot: 19-18 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 33-37 (Konyaspor lehine)
3.Periyot: 52-51 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
# Atatürk

17 Şub 2024 - 19:38 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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