YRP Gebze adayından ziyaretler

Yeniden Refah Partisi Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün, seçim çalışmaları kapsamında bugün Adem Yavuz Mahallesi’nde ziyaretlerde bulundu. Mahalle Muhtarı Ekrem Usanmaz’ı ziyaret eden Ergün, mahalle sakinleriyle de bir araya gelip sıkıntıları hakkında notlar aldı. Daha sonrasında kapalı pazar alanı ve mahalle esnaflarını ziyaret eden Kamil Ergün, proje ve çözümlerinden bahsedip vatandaştan destek istedi.