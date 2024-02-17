17 Şub 2024 - 19:57- Siyaset G:

YRP Gebze adayından ziyaretler

YRP Gebze adayından ziyaretler mask
YRP Gebze adayından ziyaretler
YRP Gebze adayından ziyaretler
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Yeniden Refah Partisi Gebze Belediye Başkanı Adayı Kamil Ergün, seçim çalışmaları kapsamında bugün Adem Yavuz Mahallesi’nde ziyaretlerde bulundu. Mahalle Muhtarı Ekrem Usanmaz’ı ziyaret eden Ergün, mahalle sakinleriyle de bir araya gelip sıkıntıları hakkında notlar aldı. Daha sonrasında kapalı pazar alanı ve mahalle esnaflarını ziyaret eden Kamil Ergün, proje ve çözümlerinden bahsedip vatandaştan destek istedi. 
# proje, seçim

17 Şub 2024 - 19:57 - Siyaset

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