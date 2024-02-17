Pençe-Kilit'ten acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Irak toprakları içinde yer alan Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit hava destekli kara harekatı bölgesinden acı haber geldi.
Operasyon bölgesinde bir askeri üsse sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.