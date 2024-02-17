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Pençe-Kilit'ten acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Pençe-Kilit'ten acı haber: 1 şehit, 1 yaralı mask

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Irak toprakları içinde yer alan Metina Vadisi ile Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde 17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe-Kilit hava destekli kara harekatı bölgesinden acı haber geldi.

Operasyon bölgesinde bir askeri üsse sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Kaynak: sözcü
# oldu, PKK

17 Şub 2024 - 20:30 - Asayiş

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