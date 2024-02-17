ERTUĞRUL SAĞLAM ŞİMDİ GİT DERDİNİ “MARKO PAŞA”YA ANLAT: 0-1

Murat - Sadece hocadamı suç yönetimin hiç mi suçu yok siyasinin getirdiği bi koyun bile bakamayan başkan hiç akılanmadımı dinoyu gönderdi para girdi dedi sonra kahvede oyunda küme düştük şimdi en golcü iyi adamını para için gönderdi yerine leş bi oyuncu aldılar taraftara yazık değilmi bu sogukta acı çekiyo yönetim istifa etmeli işi ehli kişilere bırakmalı şampiyon olucak takımı destek için niye akpli vekiller maça gelmiyo hepsi kocaelinde değil çünkü ama biz koyun halk seçiyoruz yazık bizlere