17 Şub 2024 - 20:59- Spor G:

ERTUĞRUL SAĞLAM ŞİMDİ GİT DERDİNİ “MARKO PAŞA”YA ANLAT: 0-1

Marco Paiaxao Kocaeilspor’un belalısı oldu, devre arası Altay’da Şanılurfa’ya giden Marco Paixao, golünü attı. Gürcülerle başlayıp Portekizlilerle maçı tamamlayan Kocaelispor, düşe kalka kazanırken, sonunda İzmit’te Şanlıurfa’ya kaybetti…

Hakan Yağcıoğlu
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ERTUĞRUL SAĞLAM ŞİMDİ GİT DERDİNİ “MARKO PAŞA”YA ANLAT: 0-1 mask
ERTUĞRUL SAĞLAM ŞİMDİ GİT DERDİNİ “MARKO PAŞA”YA ANLAT: 0-1
ERTUĞRUL SAĞLAM ŞİMDİ GİT DERDİNİ “MARKO PAŞA”YA ANLAT: 0-1
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Bu yenilgi nasıl açıklanacak. Tanke bizi sattı ama onu çok aradık. Berabere kalan Göztepe arayı bir puan daha açmış oldu. Rakip haftaya Keçiörengücü. Schirtladze inanılmazları kaçırdı. Maçın sonlarında taraftarın tepkisi vardı. Ertuğrul istifa sesleri yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'Maç başladı

8'  Kocaelispor golle burun buruna geldi. Davit’in vuruşunda top direğe çarpıp dışarı gitti.

17' Kocaelispor'da zorunlu değişiklik!!! Emir sakatlanarak çıktı Haşim Arda oyuna dahil oldu

20' Urfa atağından Barış bomboş kaldı sağ ayak plase yaptı, top son anda avuta çıktı

28' Giorgi Kharavashili’nin ortasında Davit kafa vuruşuna çıktı top auta gitti.

32' Beridze ceza sahsı içinde çok kötü şut çekti. Aut. 

Kocaelispor bu dakikalarda pozisyon aradı. Ancak bir sonuç alamadı.

38' Giorgi Kharavashili korneri kullandı, Burak kafayı vurdu ancak top kaleci Alperen'de kaldı.

42' Maçtaki ilk kart!!! Tehlikeli bir yerde rakibini düşüren Duhan Aksu sarı kart gördü

İlk yarının sonuna kayıp zaman olarak 3 dakika ilave edildi

45+2' Paxiao ceza sahası içinde topla buluştu. Sol ayağıyla şutunu çekti. Top kaleci Gökhan'da kaldı.

İLK YARI SONA ERDİ

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı

Kocaelispor'da oyuncu değişikliği!! RAMİL SHEIDAEV OYUNA GİRERKEN YUSUF CİHAT OYUNDAN ÇIKTI

50' Kharaishvili'nin pasında Candeias ceza sahası dışından şutunu çekti ama top üstten auta çıktı.

57' Şanlıurfaspor atağında ceza sahası yayından Dening'in şutu yandan auta gitti.

60' Kocaelispor'un kullandığı korner Şanlıurfaspor savunması topu ceza sahası dışında uzaklaştırdı. Amaral'a gelen topta Amaral uzaklardan çok sert vurdu. Kaleci Alperen topu çeldi seken topta Skhirtladze aşırtma vuruşu auta gitti. Hakem Skhirtladze'ye ofsayt bayrağını kaldırdı.

64' Amaral merkezde buluştuğu topu kanada Oğuz Ceylan'a açtı. Oğuz sol ayağıyla ortasını yaptı ama arka direkte Amaral yetişemedi.

69' Barış Alıcı'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Skhirtladze topu kontrol edemedi ve top kaleci Alpreren Uysal'da kaldı.

70' Şanlıurfaspor'da oyuncu değişikliği:

Barış Ekincier oyundan çıkarken Muhammed Enes Kirpit oyuna dahil oldu.

72' Emanuel Dening'in sol dan getirdiği topta ceza sahası girdikten sonra altı pasa çevirdiği topta Paxiao topu ağlara gönderdi. (0-1)

81' Vukovic'in sağ kanattan ortasında Skhirtladze  bomboş pozisyonda topa kontrol edip vurmaya çalıştı. Skhirtladze'den seken top kaleci Alperen Uysal'da kaldı.

84' Atila Turan'ın sol taç çizgisinden ortasında ceza sahası içinde Skhirtladze'nin şutu kalecide kaldı. Net gol pozisyonu kaçtı.

Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi

90+1 Burak Öksüz sarı kart gördü

KOCAELİSPOR 0-1 ŞANLIURFASPOR

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ**

4. EMİR ORTAKAYA?

(17.DK HAŞİM ARDA)

8. YUSUF CİHAT ÇELİK**

(46.DK RAMIL SHEIDAEV***)

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS**

12. GIORGI KHARAISHVILI**

(60.DK JOAO PEDRO REİS AMARAL)

14. GIORGI BERIDZE**

(60.DK BARIŞ ALICI)

23. TUNCER DUHAN AKSU**

(73.DK ATİLA TURAN)

38. DAVIT SKHIRTLADZE**

44. JOSIP VUKOVIC**

53. BURAK ÖKSÜZ**

77. OĞUZ CEYLAN**

Yedekler

1. HARUN TEKİN

7. CEM EKİNCİ

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

24. İBRAHİMA BREZE FOFANA

32. MEHMET YILMAZ

Teknik Sorumlu

ERTUĞRUL SAĞLAM

ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR

7. MUHAMMED ALPEREN UYSAL***

3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK**

4. URIE-MİCHEL MBOULA***

6. ADEM EREN KABAK**

(88.DK CUMALİ BİŞİ)

11. BARIŞ EKİNCİER**

(69.DK MUHAMMET KİPRİT)

14. İSHAK ÇAKMAK**

16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL**

(88.DK AMAR BEGİÇ)

19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO***

(88.DK ENVER CENK ŞAHİN)

33. FERNANDO EMANUEL DENING**

(81.DK TOLGA ÜNLÜ)

61. SEMİH KARADENİZ**

93. BARIŞ GÖK**

Yedekler

1. ERZHAN TOKOTAEV

45. AYDIN BAĞ

27. MEHMET YİĞİT

40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN

89. YUSUF BATURAY

Teknik Sorumlu

CİHAT ARSLAN

STAT: YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU

HAKEMLER: ERDEM MERTOĞLU**(Hakem), GÖKMEN BALTACI**(1. Yardımcı Hakem), HASAN ERDOĞAN**(2. Yardımcı Hakem), FURKAN AKSUOĞLU**(Dördüncü Hakem), MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU**( VAR), KUTLUHAN BİLGİÇ**(AVAR)

SARI KARTLAR: 42.DK DUHAN, 91.DK BURAK

GOLLER: 72.DK PAIXAO

# oldu, Erdem Mertoğlu, Kocaelispor, Şanlıurfaspor, var, ceza

17 Şub 2024 - 20:59 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
05

Erol41 - YÖNETİM DEĞİŞMEDEN BU İNSANLAR ÜZÜLMEYE DEVAM EDER. AMA DERSEN ŞAMPİYONLUK BUGÜN HAYEL ?

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:18
04

Murat - Sadece hocadamı suç yönetimin hiç mi suçu yok siyasinin getirdiği bi koyun bile bakamayan başkan hiç akılanmadımı dinoyu gönderdi para girdi dedi sonra kahvede oyunda küme düştük şimdi en golcü iyi adamını para için gönderdi yerine leş bi oyuncu aldılar taraftara yazık değilmi bu sogukta acı çekiyo yönetim istifa etmeli işi ehli kişilere bırakmalı şampiyon olucak takımı destek için niye akpli vekiller maça gelmiyo hepsi kocaelinde değil çünkü ama biz koyun halk seçiyoruz yazık bizlere

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 17 Şubat 21:18
03

Gebzeli İzmitli Manav - Koyun, ertuğrul ve sütü bozuk eşekler, Cenanı Allah'ın gazabı üzerinize olsun belanız yakındır.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:16
02

Mesut - Yazıklar olsun sizlere yazık 1 lig size göre değil alt ligte oynayın siz şimdi bundan sonra bakın

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:14
01

Hakan - Kolunda 1 metre haç işareti olan 38 numaralı kazmayı bu takıma golcü diye getiren yönetime yazıklar olsun

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 17 Şubat 21:04
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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