ERTUĞRUL SAĞLAM ŞİMDİ GİT DERDİNİ “MARKO PAŞA”YA ANLAT: 0-1

Bu yenilgi nasıl açıklanacak. Tanke bizi sattı ama onu çok aradık. Berabere kalan Göztepe arayı bir puan daha açmış oldu. Rakip haftaya Keçiörengücü. Schirtladze inanılmazları kaçırdı. Maçın sonlarında taraftarın tepkisi vardı. Ertuğrul istifa sesleri yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
1'Maç başladı
8' Kocaelispor golle burun buruna geldi. Davit’in vuruşunda top direğe çarpıp dışarı gitti.
17' Kocaelispor'da zorunlu değişiklik!!! Emir sakatlanarak çıktı Haşim Arda oyuna dahil oldu
20' Urfa atağından Barış bomboş kaldı sağ ayak plase yaptı, top son anda avuta çıktı
28' Giorgi Kharavashili’nin ortasında Davit kafa vuruşuna çıktı top auta gitti.
32' Beridze ceza sahsı içinde çok kötü şut çekti. Aut.
Kocaelispor bu dakikalarda pozisyon aradı. Ancak bir sonuç alamadı.
38' Giorgi Kharavashili korneri kullandı, Burak kafayı vurdu ancak top kaleci Alperen'de kaldı.
42' Maçtaki ilk kart!!! Tehlikeli bir yerde rakibini düşüren Duhan Aksu sarı kart gördü
İlk yarının sonuna kayıp zaman olarak 3 dakika ilave edildi
45+2' Paxiao ceza sahası içinde topla buluştu. Sol ayağıyla şutunu çekti. Top kaleci Gökhan'da kaldı.
İLK YARI SONA ERDİ
İKİNCİ YARI
46' İkinci yarı başladı
Kocaelispor'da oyuncu değişikliği!! RAMİL SHEIDAEV OYUNA GİRERKEN YUSUF CİHAT OYUNDAN ÇIKTI
50' Kharaishvili'nin pasında Candeias ceza sahası dışından şutunu çekti ama top üstten auta çıktı.
57' Şanlıurfaspor atağında ceza sahası yayından Dening'in şutu yandan auta gitti.
60' Kocaelispor'un kullandığı korner Şanlıurfaspor savunması topu ceza sahası dışında uzaklaştırdı. Amaral'a gelen topta Amaral uzaklardan çok sert vurdu. Kaleci Alperen topu çeldi seken topta Skhirtladze aşırtma vuruşu auta gitti. Hakem Skhirtladze'ye ofsayt bayrağını kaldırdı.
64' Amaral merkezde buluştuğu topu kanada Oğuz Ceylan'a açtı. Oğuz sol ayağıyla ortasını yaptı ama arka direkte Amaral yetişemedi.
69' Barış Alıcı'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Skhirtladze topu kontrol edemedi ve top kaleci Alpreren Uysal'da kaldı.
70' Şanlıurfaspor'da oyuncu değişikliği:
Barış Ekincier oyundan çıkarken Muhammed Enes Kirpit oyuna dahil oldu.
72' Emanuel Dening'in sol dan getirdiği topta ceza sahası girdikten sonra altı pasa çevirdiği topta Paxiao topu ağlara gönderdi. (0-1)
81' Vukovic'in sağ kanattan ortasında Skhirtladze bomboş pozisyonda topa kontrol edip vurmaya çalıştı. Skhirtladze'den seken top kaleci Alperen Uysal'da kaldı.
84' Atila Turan'ın sol taç çizgisinden ortasında ceza sahası içinde Skhirtladze'nin şutu kalecide kaldı. Net gol pozisyonu kaçtı.
Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi
90+1 Burak Öksüz sarı kart gördü
KOCAELİSPOR 0-1 ŞANLIURFASPOR
KOCAELİSPOR
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ**
4. EMİR ORTAKAYA?
(17.DK HAŞİM ARDA)
8. YUSUF CİHAT ÇELİK**
(46.DK RAMIL SHEIDAEV***)
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS**
12. GIORGI KHARAISHVILI**
(60.DK JOAO PEDRO REİS AMARAL)
14. GIORGI BERIDZE**
(60.DK BARIŞ ALICI)
23. TUNCER DUHAN AKSU**
(73.DK ATİLA TURAN)
38. DAVIT SKHIRTLADZE**
44. JOSIP VUKOVIC**
53. BURAK ÖKSÜZ**
77. OĞUZ CEYLAN**
Yedekler
1. HARUN TEKİN
7. CEM EKİNCİ
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
32. MEHMET YILMAZ
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
7. MUHAMMED ALPEREN UYSAL***
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK**
4. URIE-MİCHEL MBOULA***
6. ADEM EREN KABAK**
(88.DK CUMALİ BİŞİ)
11. BARIŞ EKİNCİER**
(69.DK MUHAMMET KİPRİT)
14. İSHAK ÇAKMAK**
16. GUY LUCIEN MICHEL LANDEL**
(88.DK AMAR BEGİÇ)
19. MARCO FILIPE LOPES PAIXAO***
(88.DK ENVER CENK ŞAHİN)
33. FERNANDO EMANUEL DENING**
(81.DK TOLGA ÜNLÜ)
61. SEMİH KARADENİZ**
93. BARIŞ GÖK**
Yedekler
1. ERZHAN TOKOTAEV
45. AYDIN BAĞ
27. MEHMET YİĞİT
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
89. YUSUF BATURAY
Teknik Sorumlu
CİHAT ARSLAN
STAT: YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU
HAKEMLER: ERDEM MERTOĞLU**(Hakem), GÖKMEN BALTACI**(1. Yardımcı Hakem), HASAN ERDOĞAN**(2. Yardımcı Hakem), FURKAN AKSUOĞLU**(Dördüncü Hakem), MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU**( VAR), KUTLUHAN BİLGİÇ**(AVAR)
SARI KARTLAR: 42.DK DUHAN, 91.DK BURAK
GOLLER: 72.DK PAIXAO
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
İzmit Li - Takım dan soğuttunuz minleti
Erol41 - YÖNETİM DEĞİŞMEDEN BU İNSANLAR ÜZÜLMEYE DEVAM EDER. AMA DERSEN ŞAMPİYONLUK BUGÜN HAYEL ?
Murat - Sadece hocadamı suç yönetimin hiç mi suçu yok siyasinin getirdiği bi koyun bile bakamayan başkan hiç akılanmadımı dinoyu gönderdi para girdi dedi sonra kahvede oyunda küme düştük şimdi en golcü iyi adamını para için gönderdi yerine leş bi oyuncu aldılar taraftara yazık değilmi bu sogukta acı çekiyo yönetim istifa etmeli işi ehli kişilere bırakmalı şampiyon olucak takımı destek için niye akpli vekiller maça gelmiyo hepsi kocaelinde değil çünkü ama biz koyun halk seçiyoruz yazık bizlere
Gebzeli İzmitli Manav - Koyun, ertuğrul ve sütü bozuk eşekler, Cenanı Allah'ın gazabı üzerinize olsun belanız yakındır.
Mesut - Yazıklar olsun sizlere yazık 1 lig size göre değil alt ligte oynayın siz şimdi bundan sonra bakın
Hakan - Kolunda 1 metre haç işareti olan 38 numaralı kazmayı bu takıma golcü diye getiren yönetime yazıklar olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.