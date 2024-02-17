17 Şub 2024 - 21:30 - Asayiş

73 yaşındaki ‘torbacı’ yakalandı

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 73 yaşındaki zanlı, İzmir merkezinden Bergama'ya uyuşturucu madde taşırken yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucunun yanı sıra tarihi eser de ele geçirilirken, zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.