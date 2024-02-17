Mevsimi başladı, tezgahların yeni gözdesi oldu!

Balıkçılar, yurttaşları en çok somon ve istavrit balıklarını tercih ettiğini söyledi.
Balıkçıların tezgahlarını her çeşitten balıklar süslüyor. Balıkçılar mevsiminden dolayı somon ve istavritin son günlerde daha çok rağbet gördüğünü ifade etti.
Balık satıcısı Halil Kıyak, “Şu anda balık sezonu gayet iyi gidiyor. Bu zamanlarda normalde balık kendisini geri çekerdi ama şu anda balık bol durumda. Mezgit, istavrit, ve hamsi balıklarının satışı devam ediyor. Somon mevsimi başladı. Kilosunu 100 TL’den veriyoruz. Şu anda en çok somon ve istavrit satılıyor” dedi.
Yurttaşlar ise son günlerde havaların soğuk olmasından dolayı balık tercih ettiklerini söylediler.
Tezgahlarda balık fiyatları ise istavrit 50, somon ve mezgit 100, palamut 120, hamsi 70, kefal 60 ile 70 TL arasında.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.