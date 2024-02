“Bu yönetimi görevden almazsan, bütün yolları altın kaplama yapsan, sana zırnık oy yok”

Taraftar öfkeli… Ayhan Seven isimli bir yorumcu taraftar “Sayın Tahir Büyükakın, bu YÖNETEMEYİMCİLERİ derhal görevden al. Bunlardan hiç bir şey olmadı, olmaz da. Eğer almazsan Kocaeli'nin bütün yollarını altın kaplama yapsan da sana zırnık oy yok..” diye azdı. İşte maç sonrası ilk yorumlar....

Li - Takım dan soğuttunuz milleti

Erol41 - YÖNETİM DEĞİŞMEDEN BU İNSANLAR ÜZÜLMEYE DEVAM EDER. AMA DERSEN ŞAMPİYONLUK BUGÜN HAYEL ?

Murat - Sadece hocada mı suç yönetimin hiç mi suçu yok siyasinin getirdiği bi koyun bile bakamayan başkan hiç akıllanmadı mı Dino'yu gönderdi para girdi dedi sonra kahvede oyunda küme düştük şimdi en golcü iyi adamını para için gönderdi yerine leş bir oyuncu aldılar taraftara yazık değil mi bu soğukta acı çekiyor yönetim istifa etmeli işi ehli kişilere bırakmalı şampiyon olacak takımı destek için niye AKP'li vekiller maça gelmiyor hepsi Kocaeli'nde değil çünkü ama biz koyun halk seçiyoruz yazık bizlere

Gebzeli İzmitli Manav - Koyun, Ertuğrul ve sütü bozuk eşekler, Cenab-ı Allah'ın gazabı üzerinize olsun belanız yakındır.

Mesut - Yazıklar olsun sizlere yazık 1 lig size göre değil alt ligde oynayın siz şimdi bundan sonra bakın

Hakan - Kolunda 1 metre haç işareti olan 38 numaralı kazmayı bu takıma golcü diye getiren yönetime yazıklar olsun

benden söylemesi lig başında ben bu hocayla olmaz dediğimde burada linç yemiştim olmaz bu başkanla bu hocayla olmaz sadece ceza alırız

Lak Lak - Urfa oynadı biz seyrettik, bidon forvet almışız bu da bir gerçek.

A. Hüseyin - Bu anlayışla hiç bir şey olmaz yediler bitirdiler bunlar Süper Lig mümkün değil her sene aynı numara santrfor kaçıyor bu sene lig düşmeyiz oo olur Gürcü topçular sol bek orta yapmasını bilmeyen oyuncu nasıl çıkacaksın büyükşehir belediye katkısıyla bu kadar geçmiş olsun ruhsuz hoca tepkisiz hoca kim inanacak bunlara...

Ayhan Seven - Sayın Tahir Büyükakın, bu YÖNETEMEYİMCİLERİ derhal görevden al. Bunlardan hiç bir şey olmadı, olmazda. Eğer almazsan Kocaeli'nin bütün yollarını altın kaplama yapsan da sana zırnık oy yok.

Turanoğlu - İşimiz çok zor Emir sakatlığı takımı çökertti gibi , ikinci yarı şansa ihtiyacımız var Urfa son dakikalarda zorlar ve bizi üzer aman dikkatli olalım…