Yeşilçam'ın usta oyuncularından Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

Yeşilçam döneminin ünlü oyuncularından Sevda Ferdağ, 81 yaşında yaşama veda etti. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden oyuncunun sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde vefat ettiği öğrenildi.
Ünlü ismin ölüm haberini Film-San Vakfı, " Türk sinemasının önemli oyuncularından Sevda Ferdağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklamasıyla verdi.
SEVDA FERDAĞ KİMDİR?
1958 yılında çektiği 'O Günden Sonra' ilk filmindeki başarısızlık sonucu Almanya'ya yerleşen Ferdağ, ablasının ısrarlarıyla yeniden sinemada yer almak üzere 1963'te Türkiye'ye dönmüştü. 'Azrailin Habercisi' filmiyle beklemediği bir ilgi gören sanatçı, vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer almıştı.
150'DEN FAZLA FİLMDE YER ALDI
Salon komedileri ve 'sabun köpüğü' diye tabir edilen filmlerde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde oynayan Sevda Ferdağ, Türk filmlerine ilginin azaldığı bir dönemde geçinebilmek için sahneye çıkarak (1968) şarkı söylemişti. 150'yi aşkın sinema filminde rol alan sinema emekçisi, yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı 'Kapıcılar Kralı' (1976) adlı yapımda da yer almıştı.
Kaynak: MİLLİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.