Cihat Arslan: “Kocaelispor’u böyle gördüğüm için mutluyum”

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise karşılaşmanın ardından şu sözleri kaydetti:

“Avrupa’da çalıştım, UEFA Kupası'nda tur atladık. Makedonya tarihine geçtim. Buradan biraz ayrılmıştım. Geriye dönüşte bazı şeyleri tekrar oluşturmamız lazımdı. Urfa bizi geçmişteki başarılarımızdan dolayı seviyor. Çok destek görüyorum. Onlarla bütünleşmekten mutluyum. Ama ben başarmadım bunu. Allah insana isteme duygusu veriyor. Siz isterseniz karşılığını da veriyor. Maçı istemek demek; koşmak demek, kademeye girmek demek, pozisyona girmek demek. Futbolda böyle bir şey; istemezseniz bir şeyler değişmez. Çocuklar, kendileri değişim istiyor. Bana da enerjiyi veriyor. Çok eksiklerimiz var ama beraber bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Kazandık diye haklı taraf olarak kendimi hissetmiyorum. Galibiyetlerden sonra daha mütevazi olmak lazım. Ben Kocaelispor’un bugününü gördüğüm için çok mutluyum. 10 gün elektriğinin kesik olduğu günleri de gördüm. En zor zamanlarda futbolculuk, teknik direktörlük yaptım. Çok zordu. Ağladığımız maçları biliyorum. Bu muhteşem stadı yapandan, taraftarıyla birlikte kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. Bazen de rakip olabiliyorsunuz. Kazandıkça ligde kalırsınız. Kazanamazsan puan falan hepsi hikaye. Zorlu bir maçtı. Kocaelispor geçiş hücumlarında etkili takım. Savunmaya geçişlerde sıkıntı yaşayabilen bir takım. Hafta boyunca bunu irdelemeye, geçiş hücumlarında doğruları yapmaya çalıştık. Kazandığımız için doğruları yapmış olduk. Kaybetseydik bunları yapamamış olacaktık. Bugün yüzde yüz bu maçı hak ettik de değiş. Ortada maçtı. Onlarda stres vardı. O stres onlarda daha baskındı. Biz stresi üzerimizden attık. Maçı hatasıyla sevabıyla görmek lazım.”