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Feci kazada bir aile yok oldu

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde iki aracın çarpıştığı kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.

İhlas Haber Ajansı
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Feci kazada bir aile yok oldu
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Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkiinde Hakan Ç. idaresindeki 34 GOJ 61 plakalı Fiat marka otomobile aynı istikamette seyir halinde olan İsmet K. idaresindeki 34 DD 9891 plakalı cip çarptı. 34 GOJ 61 plakalı otomobilin hurdaya döndüğü kazada olay yerinde hayatını kaybeden anne Feride Çırcır’ın ardından eşi Ali Çırcır ve kızı Duygu Çırcır Çelik de hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Feci kazada bir aile yok oldu

İstanbul’dan memleketleri Çankırı’ya giden ailenin tüm fertleri hayatlarını kaybederken, araçtan sağ çıkarılan 1 yaşındaki Mira Ç.’nin Bolu Abant İzzet Baysal Hastanesi’nde entübe edildiği ve hayat mücadelesi vermeye devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
# kaza

17 Şub 2024 - 22:50 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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