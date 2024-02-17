17 Şub 2024 - 23:03 - Asayiş

Muğla ve Malatya'da deprem

AFAD, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3,6 büyüklüğünde, Malatya'nın Darende ilçesinde ise 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.