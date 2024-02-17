Muğla ve Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.47'de Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 28 km derinliğinde gerçekleşti.
MALATYA YİNE SALLANDI
Muğla'daki depremin ardından saat 21.57'de 6 Şubat depreminin ardından sıkça artçı sarsıntıların yaşandığı Malatya'nın Darende ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem yerin 11 km derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.