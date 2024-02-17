Babacan'dan KYK yurdunda intihar eden Muhammet Temel paylaşımı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fırat Üniversitesi öğrencisi Muhammet Temel'in trajik ölümü üzerine sosyal medyadan önemli bir mesaj yayınladı. Babacan, gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, siyasetçilerin bu sorunlara çözüm bulmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Babacan'ın ifadelerine göre, gençler sadece ekonomik zorluklarla değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik baskılarla da mücadele ediyor. "Gezmek, gülmek, sinemaya konsere gitmek çoğu gencimizin gündemine giremiyor" diyen Babacan, gençlerin umutsuzluğuna ve yaşama sevincini yitirmesine yol açan koşulların değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Babacan, gençlerin siyasi söylemler ve vaatlerle değil, gerçek eylemlerle desteklenmesi gerektiğini, DEVA Partisi olarak gençlerin sorunlarını bugünün meselesi olarak gördüklerini ve ertelemeyeceklerini ifade etti. "Muhammetler'i, Sametler'i, Resuller'i, Elifler'i, Enesler'i yaşatmak zorundayız" diyerek, gençlerin yaşam haklarının korunması ve geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Beş satırlık bir haber…



Kelimelerin anlamını yitirdiği o satırlarla, ne söylesem yetmeyecek bir yutkunmayla gencecik bir arkadaşımın canına kıydığını okudum.



Çok acı…



Sağda solda, her yerde karikatürize edilmiş, sakıza dönmüş klişe bir Z kuşağı anlatısı var. Muhammet de… — Ali Babacan (@alibabacan) February 17, 2024

Kaynak: KARAR