Babacan'dan KYK yurdunda intihar eden Muhammet Temel paylaşımı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fırat Üniversitesi öğrencisi Muhammet Temel'in trajik ölümü üzerine sosyal medyadan önemli bir mesaj yayınladı. Babacan, gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, siyasetçilerin bu sorunlara çözüm bulmakla yükümlü olduğunu vurguladı.
Babacan'ın ifadelerine göre, gençler sadece ekonomik zorluklarla değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik baskılarla da mücadele ediyor. "Gezmek, gülmek, sinemaya konsere gitmek çoğu gencimizin gündemine giremiyor" diyen Babacan, gençlerin umutsuzluğuna ve yaşama sevincini yitirmesine yol açan koşulların değiştirilmesi gerektiğini belirtti.
Babacan, gençlerin siyasi söylemler ve vaatlerle değil, gerçek eylemlerle desteklenmesi gerektiğini, DEVA Partisi olarak gençlerin sorunlarını bugünün meselesi olarak gördüklerini ve ertelemeyeceklerini ifade etti. "Muhammetler'i, Sametler'i, Resuller'i, Elifler'i, Enesler'i yaşatmak zorundayız" diyerek, gençlerin yaşam haklarının korunması ve geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Beş satırlık bir haber…
Kelimelerin anlamını yitirdiği o satırlarla, ne söylesem yetmeyecek bir yutkunmayla gencecik bir arkadaşımın canına kıydığını okudum.
Çok acı…
Sağda solda, her yerde karikatürize edilmiş, sakıza dönmüş klişe bir Z kuşağı anlatısı var. Muhammet de…
— Ali Babacan (@alibabacan) February 17, 2024
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.