İŞKUR, 106 bin 597 iş fırsatı ve işsizlik ödeneği sağlıyor! İşte başvuru şartları

İŞKUR, güncel iş ilanları nasıl bulabilirim?

İŞKUR-e şube ilanlar içerisinde, 106 bin 597 kişiye istihdam fırsatı sunacak birbirinden farklı meslek grupları için açık iş ilanları bulunuyor. Bunlardan bazıları ise şu şekilde;

Personel Alımında Satış Danışmanı, Depo Görevlisi, Aşçı, Büro Memuru, Temizlik ve Güvenlik Görevlisi gibi daha çok talep gören meslek grupları dışında, Seramik İmal İşçisi, Pizza Ustası, gibi özel nitelik gerektiren meslek grupları da bulunuyor.

İŞKUR, aracılığıyla açık iş ilanlarına başvuru yaparak, istihdam sağlamak isteyen kişiler, öncelikle İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapması gerekmektedir. İŞKUR-e şubeye giriş yaptıktan sonra, üyelik işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra, aradığınız pozisyon ile ilgili, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini arama kısmına yazarak, ilan için arama yapabilirsiniz. Arama sonucunda, size uygun güncel iş ilanları karşınıza gelecektir. Karşınıza çıkan ekranda kendinize en uygun il ilanına ulaşım sağlayarak başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler, yine İŞKUR web sitesi üzerinden kişilere bildirilecektir.

İşsizlik ödeneği için talep edilen şartlar neler?

İŞKUR, işsizlik ödeneği için başvuru yapmak isteyen kişilerin, 120 gün içinde hizmet akdinin feshedilmesinden önceki son 3 yılda, en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olması en temel şartlar arasındadır.

İşsiz kaldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurarak, iş başvurusu yapmak, ve iş arama yükümlülüklerini yerine getirmekte aranan şartlar arasındadır.

Bu ve bunun gibi şartları taşıyan kişiler, İŞKUR’a başvurduktan sonra, işsizlik ödeneği başvurusu için gerekli belgeleri tamamlaması ve işsizlik ödeneği talep formunu doldurması gerekmektedir.