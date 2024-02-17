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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de hava Bulutlu, sıcaklık ise 10 derece olarak tahmin ediliyor

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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar... mask
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KOCAELİ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PAZAR24.00 - 03.008887510
PAZAR03.00 - 06.006687410
PAZAR06.00 - 09.007785612
PAZAR09.00 - 12.008876313
PAZAR12.00 - 15.00111163516
PAZAR15.00 - 18.001010701022
PAZAR18.00 - 21.007790420
PAZAR21.00 - 24.005591410
# Hava durumu

17 Şub 2024 - 23:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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