17 Şub 2024 - 23:49 - Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de hava Bulutlu, sıcaklık ise 10 derece olarak tahmin ediliyor