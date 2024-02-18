7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56538
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BABALI, UZUNÇİFTLİK
|DEMET, DEMET SK., ÖZDEN SK, ÖZDEN SK., TÜRKOĞLU SK.
|18.02. 2024
|09:00
|15:30
|56765
|KOCAELİ
|KANDIRA
|BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI
|AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ATEŞ SK., ATMACA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI TAFLAN, BAYIR SK., BEGONYA SK., BERIL, BERİL SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY SENOL SK., ÇİMEN SK., DAMLA SK., DINÇ, DOĞAN SK., EKİN SK., ELZEM CD., ERSOY SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GÜN SK., GÜNAY SK., GÜNAYDIN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNEBAKAN, GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKIM, IPSIZ RECEP CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUM SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERVE SK., MESİRE SK., MURAT, ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN SK., ORMAN. SK., SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHİL CD., SAHİL SK., SAZLIK, SEYREK CD., ŞİMAL SK., TAFLAN SK., TUNÇ, UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, ZİRVE SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56828
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ALİKAHYA FATİH, FATİH, HACI HALİM, İSTASYON, KÖSEKÖY, OVACIK
|AKÇAKOCA SK., AKDAĞ CD., AKSA, AKTOP SK., ALÇIPAN SK., ALPER SK., ATAR SK., BİLİMKUR SÜRÜCÜ KURSU EĞİTİM Y, BUSEM SK., ÇAĞLA SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., D-100 KARAYOLU CD., DİCLE CD., ECEM, ECEM SK., ELEM, ELEM CD., ELMAS, ELMAS SK., ESTERGON CD., EZGİ SK., FABRIKA, FABRİKA SK., GÖLCE, HELAL SK., KANDIL, KANDİL SK., KARAYAZI SK., KÖSK, KÖŞK SK., KUMLUK SK., LİMONLU SK., MERCAN SK., NARENCİYE SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SENTEPE, ŞENTEPE SK., TAŞOVA SK., YELKEN SK., YENİ DEMİRYOLU CD, YILMAZ, YILMAZ SK.
|18.02.2024
|09:00
|16:00
|56861
|KOCAELİ
|KARTEPE
|KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK
|AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY, ZEYBEK SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56862
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56863
|KOCAELİ
|DERİNCE
|DENIZ, DENİZ, SIRINTEPE
|CAHIDE, ERGENEKON CD., ETKİ SK., KARABULUT SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56874
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK
|AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK.
|18.02.2024
|09:00
|15:00
|56878
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BABALI, BALLAR, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, PINARDÜZÜ, PINARLI
|571., 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DENIZ, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI KARANFIL, BABALI ZAMBAK, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BERBEROĞLU SK., BESTE, BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CANAN SK., CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CEVHER SK., CUMHURİYET CD., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., EMANET SK., EMEL SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİSAR SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANPARA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARATAŞ SK., KARSI, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KILIÇ SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALELİ SK., LEVENT SK., MERMER SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, OBRUK SK., OBRUK. SK., ONUR SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN SK., PAPATYA SK, PAPATYA SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SENOL, SEYMEN SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞİRİN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., YAGCI, YAĞCI SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK, ZAFER SK., ZEYTİN SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56894
|KOCAELİ
|DARICA
|CUMHURİYET, NENEHATUN
|1665/3. SK., 2256. SK., 2258. SK., 2258/1. SK., 2262. SK., 2263. SK., KÜLTÜR MERKEZİ YOLU SK, SISECAM YOLU, ŞİŞECAM YOLU SK.
|18.02.2024
|09:00
|17:00
|56896
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK
|3210., ARMUTLU SK., DERE SK., ELMALI SK., FIRAT SK., GİZEM SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., OKUL SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK.
|18.02.2024
|09:00
|15:00
|56898
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ
|3258. SK, 4432., 4433., 4433. SK., AYAZ SK., DEFNE SK., HAMİDİYE SK., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK
|18.02.2024
|09:30
|10:30
|56903
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|AHU, BADEM SK., ÇAĞATAY SK., ÇİLEK SK., DOLUNAY SK., ECE SK., ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATIH SULTAN MEHMET, FETİYE CD., FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜNDOĞDU SK., HÜSEYİN DEMİR CD., KAMER SK., LALE SK., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEHİR SK., ÖZCAN SK., ÖZEN SK., PIRILTI, POYRAZ SK., SADIK SK., SEDEF SK., SEHER SK., SELVİ SK., TANYELİ SK., TEVFİK FİKRET CD., ULUÇ SK., UYGUN SK., YAĞMUR SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK.
|18.02.2024
|12:00
|15:00
7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
18 Şub 2024 - 00:07 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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