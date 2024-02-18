Derince Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konutların yıkımları tamamlandı. TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ihale tarihi de belli oldu. Tünel kalıp ve konvansiyonel kalıp sistemiyle 239 adet konut ve 39 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 15 Mart günü ihale yapılacak. İhale 15 Mart günü saat 14.00’de TOKİ Toplantı Salonunda gerçekleşecek. Yer tesliminden sonra projenin 550 günde tamamlanması planlanıyor.
18 Şub 2024 - 00:16- Ekonomi Güncelleme:
TOKİ Kocaeli'de konut ve iş yeri yapacak! Peki ihale ne zaman yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Derince Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak 239 adet konut ve 39 iş yeri için ihale tarihini belirledi. 15 Mart günü konut ve iş yerleri için ihale yapılacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eski Tekaüt - emekli olmuş ihtiyar bunak daha bu habere yorum yazmamışın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.