Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli’de personel alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 personel alacak. Bakan İbrahim Yumaklı, personel alımına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz” dedi.
İşe alınacak personel bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek. 8 personel ise Kocaeli’de görevlendirilecek. Verilen ilan göre, Kocaeli için 2 tarım işçisi, 1 bahçe işçisi, 2 laboratuvar hizmetleri işçisi, 1 kaloriferci, 1 tesisatçı ve 1 traktör sürücüsü alımı yapılacak.
İlanlar 19 Şubat tarihine kadar İşkur’un resmi internet sayfası üzerinden yayımlanacak.
Başvurulan meslek için belirlenen okulun ilgili bölümünden ya da programından son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.