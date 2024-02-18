Tarım ve Orman Bakanlığı Kocaeli’de personel alacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 personel alacak. Bakan İbrahim Yumaklı, personel alımına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı ailemizin gücüne güç katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz” dedi.

İşe alınacak personel bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek. 8 personel ise Kocaeli’de görevlendirilecek. Verilen ilan göre, Kocaeli için 2 tarım işçisi, 1 bahçe işçisi, 2 laboratuvar hizmetleri işçisi, 1 kaloriferci, 1 tesisatçı ve 1 traktör sürücüsü alımı yapılacak.

İlanlar 19 Şubat tarihine kadar İşkur’un resmi internet sayfası üzerinden yayımlanacak.

Başvurulan meslek için belirlenen okulun ilgili bölümünden ya da programından son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak gerekiyor.