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Büyükakın, seçim beyannamesini açıklayacak

Yerel seçimlerde yeniden AKP Büyükşehir adayı olan Başkan Tahir Büyükakın seçim beyannamesini açıklayacak.

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Büyükakın, seçim beyannamesini açıklayacak mask

31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek olan yerel seçimleri için, AKP’nin Büyükşehir adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tahir Büyükakın, bugün seçim beyannamesini açıklayacak.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR
Büyükakın’ın ikinci dönemi için vaat ve projelerini açıklayacağı program 18 Şubat Pazar Günü saat 11.30’da gerçekleşecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak olan programa partililerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
# Tahir Büyükakın, AKP, seçim, 2024

18 Şub 2024 - 00:45 - Siyaset

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