CHP Gebze’de neler oluyor?

CHP Gebze İlçe Örgütü dün meclis üyelerini belirlemek için ön seçim gerçekleştirdi. Partiye kayıtlı 4 bin üyeden sadece 723’ü sandık başına gitti. Sürekli ön seçim söylemi dile getirilen CHP örgütlerinde sandığa ilgi gösterilmemesi şaşkınlık yarattı.
CHP Gebze İlçe Örgütünün dün saat 13.00’de başlayan ve 21.00’de biten meclis üyesi önseçiminin oy sayımı gece saatlerine kadar sürdü. Seçimde en çok oyu Gülcan Akcu aldı. Aksu’yu Ferman Torun, Dilesen Karataş ve Dilek Tat takip etti.
CHP Gebze Ön Seçim sonuçları şöyle;
Gülcan Aksu 482
Ferman Torun 480
Dilesen Karataş 470
Dilek Tat 429
Nevriye Yılmaz 421
Devrim Serkan Kaya 416
Ferzende Yakın 400
Kemal Balcı 348
Sevgin Akbulut 395
Kiraz Aydın 377
Zafer Çukurçayır 368
Hınıs Kaçakçı 364
Kemal Doğan 348
Yaşa Erdoğan 340
Eren Alkan 328
Nejat Kar 313
Bilge Ercan Altıntaş 279
Recayi Sarıkaya 204
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.