CHP Gebze’de neler oluyor?

CHP Gebze İlçe Örgütü dün meclis üyelerini belirlemek için ön seçim gerçekleştirdi. Partiye kayıtlı 4 bin üyeden sadece 723’ü sandık başına gitti. Sürekli ön seçim söylemi dile getirilen CHP örgütlerinde sandığa ilgi gösterilmemesi şaşkınlık yarattı.

CHP Gebze İlçe Örgütünün dün saat 13.00’de başlayan ve 21.00’de biten meclis üyesi önseçiminin oy sayımı gece saatlerine kadar sürdü. Seçimde en çok oyu Gülcan Akcu aldı. Aksu’yu Ferman Torun, Dilesen Karataş ve Dilek Tat takip etti.

CHP Gebze Ön Seçim sonuçları şöyle;

Gülcan Aksu 482

Ferman Torun 480

Dilesen Karataş 470

Dilek Tat 429

Nevriye Yılmaz 421

Devrim Serkan Kaya 416

Ferzende Yakın 400

Kemal Balcı 348

Sevgin Akbulut 395

Kiraz Aydın 377

Zafer Çukurçayır 368

Hınıs Kaçakçı 364

Kemal Doğan 348

Yaşa Erdoğan 340

Eren Alkan 328

Nejat Kar 313

Bilge Ercan Altıntaş 279

Recayi Sarıkaya 204