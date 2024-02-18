Yılmaz, “enflasyonda belirli düşüşleri hep birlikte göreceğiz” dedi!!!

Yılmaz enflasyon hedeflerini açıkladı!

Yılmaz, Diyarbakır’da “Kanaat Önderleri Buluşması” toplantısında, dünyada büyüme ortalamasının %3 civarında olduğunu dile getirerek, “ Türkiye olarak bu seneyi 4,4 ile kapatmayı öngörüyoruz” dedi.

Ülke ekonomisinin ilk 9 ayda 4.7 ile gerçekleştiğine vurgulayan, Yılmaz, son çeyrek için henüz net bir bilgi veremeyeceğini dile getirdi. Son çeyrek ile ilgili net bilgilerin, bu ayın sonunda netleşeceğini aktaran Yılmaz, son çeyrekte 3.7 dahi büyüme sağlanması gibi bir durum da 4.4’ü yakalayacaklarına dikkat çekerek, programdaki hedeflerinin de bu doğrultuda olduğunu belirtti.

2023’ü rekor seviyede istihdam ile kapattıklarını dile getiren Yılmaz, Aralık ayı işsizlik oranın %8.8’e kadar gerilediğine dikkat çekerek, “bu son veri ile birlikte tek hane kesinleşti.” Dedi.

Yılmaz, “Şehirlerimizi, afetlere hazırlamak için 1 trilyon Türk lirası üzerinde bir kaynağı bütçemize eklemiş durumdayız” diyerek, enflasyon ile ilgili şu bilgileri aktardı;

“Asıl, meselemiz enflasyon. Vatandaşımızın sorunu bizimde sorunumuz. Dolayısıyla da bu konuda da büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda, özelikle bu yılın ortasında enflasyonda belirli düşüşleri hep birlikte göreceğiz.”

“Tarihimizin en büyük afetini üzücü bir şekilde yaşadık. Afetlerden, 14 milyon insanımız ve 11 ilimizi doğrudan etkiledi. Bu afet, yapılan ilk hesaplara göre 104 milyar dolar maliyet getiren bir afet oldu. Geçen yıl bu amaç doğrultusunda önemli harcamalar yaptık. Bu senede sadece depremin yaralarını sarmak için ve şehirlerimizi bu afetlere hazırlamak adına “1 trilyon Türk lirası” üzerinde bir kaynağı bütçemize eklemiş durumdayız”

2024’ün en yoğun dönem olacağını vurgulayan Yılmaz, 2025’ten itibaren daha rahat bir döneme geçiş yapılacağını dile getirerek, enflasyonda da %15’ler civarlarında bir seviye tahmin ettiklerine dikkat çekti. 2026’da ise, tek haneli rakamlara hep birlikte ulaşacağız diyen Yılmaz, “Bütün dengeleri gözeterek aşamalı bir şekilde gidiyoruz” dedi