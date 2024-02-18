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Kayıp olarak aranan 77 yaşındaki kadın inşaatta ölü bulundu

Antalya'nın Demre ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 77 yaşındaki kadın, inşaat alanında ölü bulundu.

Anadolu Ajansı
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Kayıp olarak aranan 77 yaşındaki kadın inşaatta ölü bulundu mask

Karabucak Mahallesi Bozdağ mevkisinde inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ölen kişinin, yakınları tarafından 13 Şubat'ta Karabucak Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve tekrar dönmemesi üzerine hakkında kayıp başvurusu yapılan F. T. (77) olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
# sağlık, tespit

18 Şub 2024 - 01:32 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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