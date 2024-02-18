Bu besinler kolesterolü 1 haftada dengeliyor

İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden mucizevi besinler...

Damarlardaki donmuş halde bulunan ve kötü kolesterolün artmasına neden olan yağlar, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle kontrol altına alınabilir. İşte kötü kolesterolü düşürmek için beslenme planınıza dahil edeceğiniz besinler...

Yulaf ezmesi yüksek lif içeriği ile bilinir ve sindirim sisteminin sağlığını destekler. Kahvaltıda yulaf tüketildiğinde veya ekmek tercihini yulaf ekmeğinden yana kullanıldığında kolesterol seviyelerinin dengelendiği görülmüştür.

BADEM: Badem, tekli doymamış yağlar ve lif bakımından zengin bir atıştırmalıktır. İçerdikleri sağlıklı yağlar kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Günde bir avuç badem tüketmek hem sağlıklı kilonun korunmasını sağlar hem de kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar.

SOMON: Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Omega-3 yağ asitleri anti-enflamatuvar etkilere sahip olabilir ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.

ZEYTİNYAĞI: Zeytin yağı, tekli doymamış yağlar içerir ve kalp sağlığına olumlu etkileri olabilir. Yemeklerde zeytinyağı kullanmak, doymuş yağları sınırlamaya yardımcı olur.

BAKLAGİLLER: Mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller yüksek lif içeriği ile bilinir. Bu lifler sindirim sistemini destekler ve kolesterolün vücut tarafından emilimini azaltmaya yardımcı olabilir.

ELMA: Yüksek lif içeriği ve antioksidanlar sayesinde, elma kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda açlık krizlerini de önleyen elma, diyet yapanlar için vazgeçilmez bir besindir.

ÜZÜM: Özellikle kırmızı üzüm kabuklarındaki resveratrol adlı bileşik, kolesterol düzeylerini olumlu yönde etkiler. Üzüm aynı zamanda kansere karşı da koruyuculuk sağlar.

AVOKADO: Sağlıklı yağlar ve lif içeriği sayesinde avokado tüketimi, kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Onlarca faydası olan avokado, damar tıkanıklığı sorununa karşı birebir fayda sağlar.

YABAN MERSİNİ: Yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen yaban mersini, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Yaban mersini, besin değerleri sayesinde kanser dahil birçok hastalığa şifa olur. NAR: Nar meyvesi, antioksidanlar açısından zengin olup kolesterolü düşürebileceği düşünülen bir diğer meyvedir. Yüksek miktarda c vitamini içeren nar, kan şekerini düşürücü etki de gösterir.

Kaynak: CNN TÜRK