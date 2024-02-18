Kanal İstanbul’un bütün imar planları iptal edildi

2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak açıkladığı İstanbul’un el değmemiş tarım ve orman arazilerine yapılması planlanan Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı etap etap imar planları hazırlamıştı. 7 etaptan oluşan planların ilk 3 etabı yapılaşacak alanlardan, geri kalan etapları ile arkeolojik sit alanları ve göl alanlarından oluşuyordu. Verimli arazileri konut imarına açan 2021’de onaylanan imar planlarına karşı İBB, hukuki mücadele başlatmıştı.
3 AYRI İPTAL KARARI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde İBB olarak açtıkları dava sonucunda İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin “Kanal İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanı 1. Etap Projesine” ilişkin imar planlarının İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini duyurmuştu. Aynı mahkeme, 29 Aralık 2023 tarihli kararıyla 2’inci etabın imar planlarını, 30 Ocak 2024 tarihli kararıyla da 3’üncü etabın imar planlarını şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine ve hukuk uygun olmadığı için istinaf yolu açık olmak üzere oybirliği ile iptal etti. Böylece kanalın çevresine kurulması planlanan Yenişehir’in konut inşaatları yapılacak bütün etaplarının planları iptal edilmiş oldu.
Mezarlıklar ağaçlandırma alanı olarak gösterilmiş
İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin aldığı üç iptal kararında da aynı tespitleri yaptı. Kararlarda, nüfusun nasıl tespit edildiğinin bilinmediği, bu durumun nüfus denetimi yönünden belirsizlik yarattığı belirtildi. Mezarlık alanlarının ağaçlandırılacak alan olarak gösterilmesinin mevzuata uygun olmadığı vurgulandı. Plan notlarının niçin kaldırıldığı veya değiştirildiğinin gerekçelerinin tam olarak ortaya konulamadığı ifade edilerek planların yeterli teknik ve nesnel açıklayıcılıktan uzak olduğunun altı çizildi. İBB’nin Kanal İstanbul için verilen “ÇED olumlu” kararı karşı açtığı dava da Danıştay’da görülüyor.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Osman Han - İstanbul için yapılacak en büyük hizmet Kanal İstanbul Projesinin çöpe atılmasıdır. Bu proje istanbulu bitirecekti.
Bağımsız Türkiye - kanal İstanbulda yapılacak etrafındaki projelerde yapılacak gezicilerin ağa babalarının o zaman istediklerini yarğı adı altında takoz olmaya kalkanlarda durduramayacak biz bu oyunları yüzlerce kez seyrettik
Mustafa - Yazım diline bakıldığında, bu cehalet belli oluyor zaten. Cehalet bizlere tuhaf geliyor, sen gibilerin normal yaşamı olmuş durumda. Yarğı ne çok bilmiş?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.