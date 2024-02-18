Encümenden komik ceza! Tarihi geçmiş ürün satmanın bedeli bu kadar hafif...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şubat ayının ikinci encümen toplantısında Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün denetimleri sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen marketler için kesilen 17 ayrı şubeye 17 adet ceza onaya sunuldu. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan market şubelerine Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden kesilen idari yaptırım cezaları onaylandı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler için düzenlenen 34 bin 884 TL ceza encümenden geçti.Yani tarihi ürün satan her markete 2 bin 52 TL ceza kesilmiş oldu.
AĞAÇLARA ZARAR VEREN FİRMAYA CEZA
Encümende ayrıca bir inşaat firmasının kaldırım üzerindeki ağaçlara zarar verdiği gerekçesiyle zabıta tarafından Kabahatler Kanununun 32. Maddesince idari yaptırım cezası olarak 2 bin 052 TL ceza kesildi. Büyükşehir Encümen toplantısında vatandaşın sağlığını bozacak ve huzurunu kaçıracak olaylara karşı tedbir alınması doğrultusunda her türlü yaptırımın uygulanacağı ve denetimlerin devam edeceğine dikkat çekildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Vay Be - Tarihte bir ilk büyük başarı gözlerim öyle doldu öyle dolduki elimden gelse seçim tarihini öne aldırır oyumu akpye basardım,ama tabi Hayel olduğu için AKP ye oy yok 31 martta,emekli
Serkan - Vay be devletimin zabıtası iş yapmış
Emekli - Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Zabıtasının kestiği cezalarar çay parası, caydırıcı değil,
Tarım İl ve İlçe Müdürlüğünün yazdığı cezalar, adamın ocağına incir dikecek cinsten,
şimdi asıl soruyu soralım...
ZABITALAR DENETİME ÇIKARKEN TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİM PERSONELİNİ NEDEN YANINA ALIP KALIN CEZALAR KESMEZ?
Yoksa yaptığınız iş,her zamanki gibi halkın gözünü boyamakmıdır?
Poyraz - Asıl raf ile kasa etiketlerini inceleyin ne kadar farklı olduğunu görürsünüz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.