Kocaeli'deki marketlere ceza!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şubat ayının ikinci encümen toplantısında Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün denetimleri sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen marketler için kesilen 17 ayrı şubeye 17 adet ceza onaya sunuldu. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satışı yapan market şubelerine Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden kesilen idari yaptırım cezaları onaylandı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler için düzenlenen 34 bin 884 TL ceza encümenden geçti.

AĞAÇLARA ZARAR VEREN FİRMAYA CEZA

Encümende ayrıca bir inşaat firmasının kaldırım üzerindeki ağaçlara zarar verdiği gerekçesiyle zabıta tarafından Kabahatler Kanununun 32. Maddesince idari yaptırım cezası olarak 2 bin 052 TL ceza kesildi. Büyükşehir Encümen toplantısında vatandaşın sağlığını bozacak ve huzurunu kaçıracak olaylara karşı tedbir alınması doğrultusunda her türlü yaptırımın uygulanacağı ve denetimlerin devam edeceğine dikkat çekildi.