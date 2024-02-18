Sağlıkçılar tepki gösterdi: "Sarı sendika yine mağdur etti"

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı, Kadınlar Kolu Başkan Yardımcısı, Körfez Devlet Hastanesi, Körfez Ağız Diş Sağlığı, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi Temsilcilerinin katılımı dar çerçevede temsilci toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Çeker, Çalışma hayatında yaşanan sorunlar, 7. Dönem Toplu Sözleşmede yetkili ama etkisiz Malum Sen tarafından mağdur edilen "Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personellerin emsallerine oranla taban ödeme katsayılarının yükseltilmeyerek mağdur edilmeleri ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Türk Sağlık Sen’in yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

AYRILIK TOHUMLARINI

Şube Başkanı Çeker Yapmış olduğu açıklamada,” Yetkili ama etkisiz sarı sendika 6. Dönem toplu sözleşmede olduğu gibi 7. Dönem Toplu Sözleşme masasında çalışanın arasına nifak tohumları serperek çalışanları ayrıştırma ve mağdur etmek için elinden geleni yapmaktadır. 6. Dönem toplu sözleşme masasında Sabit ek ödemelerin %20 artırımlı ödenmesinde bazı sağlık mensuplarını muaf tutarak ayrılık tohumlarını çalışanların arasına atmıştır. Aynı alışkanlığını 7. Dönem toplu sözleşme masasında tekrarlamıştır. Taban ek ödeme katsayısı 0,32’den 0,37’ye yükseltilirken aynı statüdeki bir kısım personelin Taban ek ödeme katsayısı yükseltilmeyerek mağdur edilmiştir.

AYKIRILIK OLUŞTURMAKTADIR

2024 -2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmede yetkili ama etkisiz Malum Sen tarafından Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel için taban ödeme katsayısı 0,32’den 037’ye yükseltilirken diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog, sivil savunma uzmanı ve benzerlerinin kapsam dışı bırakılmıştır. Bu durum eşitler arasında Taban ek ödeme katsayısında eşitsizliğe neden olmaktadır. Adı geçen personellerin uygulama birliğine aykırı olarak daha düşük taban ödeme katsayısından yararlandırılmamaları çalışma barışını zedeleyeceği gibi, eşit işe eşit ücret ilkesine de aykırılık oluşturmaktadır. Bu aykırılığın düzeltilmesi ve mağduriyete son verilmesi için Türk Sağlık Sen Genel merkezimizce Sağlık Bakanlığına müracaatta bulunuldu.

TALEP ETTİK

Mağduriyet yaşayan çalışanlar içinde hukuk büromuzca dilekçeler hazırlanmıştır. Dilekçeler sendikamızdan temin edilebilir. 7. Dönem Toplu sözleşmede imza altına alınan bu eksik düzenleme nedeniyle çalışanların açık bir mağduriyeti söz konusudur. Bunun düzeltilmesi adına Bakanlığın gerekli düzenlemeleri yapmasını sendika olarak talep ettik. Ek ödemelerde katsayı eşitsizlikleri mutlaka giderilmeli, katsayı oranları makul seviyeleri çıkarılarak tüm çalışanların taleplerinin karşılanacağı bir yeni düzenleme ortaya konulmalıdır.” Diyerek açıklamasını sonlandırdı.