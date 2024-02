Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır atasözünün anlamı nedir?

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Her bireyin işleri ve sorumlulukları çözme konusunda kendine has yöntemleri, bilgi ve becerileri bulunur.

Bu doğrultuda bazı sorunları çözerek diğerlerinden farklı olurlar. Bireylerin farklı yetenekleri ve yaklaşımları olduğunu kabul etmek, bireysel farklılıkları anlamak ve ona göre saygı göstermek gerekir.

HER YİĞİDİN BİR YOĞURT YİYİŞİ VARDIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı, ben bu çocuğu kimse dize getiremezken bakın neler yapıyorum."