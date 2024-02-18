Yazdık, çizdik, dinletemedik… Elimize geçen fırsatı teptik

RUHSUZ OYUN
Kocaelispor önceki gün Şanlıurfaspor ile hayati öneme sahip olan bir maça çıktı. Temsilcimiz artık klasik hale gelen ilk 10 dakika baskısının arından oyundan düştü. Üst üste net gol pozisyonlarını değerlendiremeyen temsilcimize şoku 72’de Paxio yaşattı. Topu çok iyi takip eden deneyimli oyuncu takımına galibiyeti getiren golü attı. Kocaelispor’da futbolcuların sahadaki ruhsuz tavırları dikkat çekti. Taraftar anında cezayı kesti ve besteye girdi: “En büyük taraftar, futbolcular sahtekar.”
İSTİFA SESLERİ STADYUMU İNLETTİ
Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup olan Yeşil - Siyahlılarda taraftar sonunda patladı. Eyüpspor maçı haricinde düzgün futbol izletmeyen temsilcimizde artık taraftarların sabrı taştı. Paxio’nun golümde sonra taraftsrlar hep bir ağızdan Ertuğrul Sağlam’ı istifaya davet etti. Maçın bitiş düdüğü ile deneyimli teknik adam Ertuğrul Sağlam hemen sahadan ayrıldı. Maçın ardından, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği de yaptığı açıklama ile Sağlam’ı istifaya davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erhan - bu takımdan bir şey olmaz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.