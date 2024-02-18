Zehra Güneş ve Özgür Demirtaş'tan ekonomi buluşması

Ünlü finans Profesörü Özgür Demirtaş ve Filenin Sultanları’nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş bir araya geldi.
"ÖZGÜR OLACAK"
Buluşmaya ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş, “Zehra ile finans çalıştık. Artık ömrü boyunca finansal olarak özgür olacak. Zehra Güneş’i hem ailecek hem ülkecek çok seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile" ifadelerini kullandı.
SEÇİL ERZAN GÖNDERMESİ
Yapılan bu paylaşım sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar Seçil Erzan’a para kaptıran futbolcuları hatırlatarak Zehra Güneş’e övgüler dizdi.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.