18 Şub 2024 - 11:10- Yaşam G:

Zehra Güneş ve Özgür Demirtaş'tan ekonomi buluşması

Finans Profesörü Özgür Demirtaş'ın Zehra Güneş ile buluşması sosyal medyada gündem oldu.

Zehra Güneş ve Özgür Demirtaş'tan ekonomi buluşması mask

Ünlü finans Profesörü Özgür Demirtaş ve Filenin Sultanları’nın yıldız oyuncusu Zehra Güneş bir araya geldi.

"ÖZGÜR OLACAK"

Buluşmaya ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş, “Zehra ile finans çalıştık. Artık ömrü boyunca finansal olarak özgür olacak. Zehra Güneş’i hem ailecek hem ülkecek çok seviyoruz. Filenin Sultanı olmaya devam etmesi dileği ile" ifadelerini kullandı.

SEÇİL ERZAN GÖNDERMESİ

Yapılan bu paylaşım sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar Seçil Erzan’a para kaptıran futbolcuları hatırlatarak Zehra Güneş’e övgüler dizdi.

Kaynak: yeniçağ
# medya, zehra güneş, özgür demirtaş

18 Şub 2024 - 11:10 - Yaşam

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