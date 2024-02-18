Kocaelispor’da yönetim Ertuğrul Sağlam’ın istifasını bekliyor

Ak Ak Ak Mardi̇n'li̇ - Hangi Takıma Faydası olmuşki Bize Faydası olsun Ruhsuz Takım Yarattı Ertuğrul Sağlam Elindeki Kadroyu Koruyamadı Yönetim Şampiyonluk Gibi Bir derdi Yok Gibi Para Gelsin de Transferden Yönetim Derhal İstifa Etsin Kan Değişikliği Çok Acil ve İvedi Bu Yönetim den Bir Şey Çıkmaz Başarısız Eski

Yönetim Halamın Oğlu Bahri Yavuz Daha

Başarılı idi Her Şeyin Hayırlısı olsun İnşAllah

????????AK AK AK MARDİN'Lİ????????