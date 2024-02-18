Kocaelispor’da yönetim Ertuğrul Sağlam’ın istifasını bekliyor

YÖNETİM ACİL TOPLANDI, AYRILIK KARARI VERİLDİ
Kocaelispor dün akşam sahasında Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında taraftarlar son birkaç haftanın stresini artık içinde tutamadı ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ı istifaya davet etti. Dün akşam maçın ardından acil olarak toplanan yönetim kurulunda ortak karar, Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılması oldu. Sağlam ile bugün yapılacak olan görüşmenin ardından yolların ayrılması bekleniyor. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ak Ak Ak Mardi̇n'li̇ - Hangi Takıma Faydası olmuşki Bize Faydası olsun Ruhsuz Takım Yarattı Ertuğrul Sağlam Elindeki Kadroyu Koruyamadı Yönetim Şampiyonluk Gibi Bir derdi Yok Gibi Para Gelsin de Transferden Yönetim Derhal İstifa Etsin Kan Değişikliği Çok Acil ve İvedi Bu Yönetim den Bir Şey Çıkmaz Başarısız Eski
Yönetim Halamın Oğlu Bahri Yavuz Daha
Başarılı idi Her Şeyin Hayırlısı olsun İnşAllah
????????AK AK AK MARDİN'Lİ????????
Erol41 - YÖNETİM KURULU HEDEF SAPTIRIYOR ÖNCE KENDİLERİ İSTİFA ETMELİLER BAŞ SORUMLU ONLAR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.