18 Şub 2024 - 11:14- Spor G:

Kocaelispor’da yönetim Ertuğrul Sağlam’ın istifasını bekliyor

Dün akşam oynanan ve 1-0 mağlubiyetle biten Şanlıurfaspor iç saha maçının ardından Ertuğrul Sağlam’a tepkiler yükseldi. Deneyimli teknik adam ile yolların ayrılması muhtemel gözüküyor. Yönetim düğmeye bastı.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor’da yönetim Ertuğrul Sağlam’ın istifasını bekliyor mask

YÖNETİM ACİL TOPLANDI, AYRILIK KARARI VERİLDİ

Kocaelispor dün akşam sahasında Şanlıurfaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında taraftarlar son birkaç haftanın stresini artık içinde tutamadı ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ı istifaya davet etti. Dün akşam maçın ardından acil olarak toplanan yönetim kurulunda ortak karar, Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılması oldu. Sağlam ile bugün yapılacak olan görüşmenin ardından yolların ayrılması bekleniyor. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
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18 Şub 2024 - 11:14 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

(2)
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Ak Ak Ak Mardi̇n'li̇ - Hangi Takıma Faydası olmuşki Bize Faydası olsun Ruhsuz Takım Yarattı Ertuğrul Sağlam Elindeki Kadroyu Koruyamadı Yönetim Şampiyonluk Gibi Bir derdi Yok Gibi Para Gelsin de Transferden Yönetim Derhal İstifa Etsin Kan Değişikliği Çok Acil ve İvedi Bu Yönetim den Bir Şey Çıkmaz Başarısız Eski

Yönetim Halamın Oğlu Bahri Yavuz Daha

Başarılı idi Her Şeyin Hayırlısı olsun İnşAllah

????????AK AK AK MARDİN'Lİ????????

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 18 Şubat 11:47
01

Erol41 - YÖNETİM KURULU HEDEF SAPTIRIYOR ÖNCE KENDİLERİ İSTİFA ETMELİLER BAŞ SORUMLU ONLAR

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 18 Şubat 11:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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