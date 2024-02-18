Kocaeli Darıca' da 443 m² arsa mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Darıca İlçesi, İstasyon Mahallesi 1473 Ada, 16 Parsel, Zemin Kat 2 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : İstasyon Mahallesi Darıca/KocaeliDarıca/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 443 m2

Arsa Payı : 28/208

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.350.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:03 Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/ 2024 - 14:03-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:03

13/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.