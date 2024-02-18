12 Eylül 1980 darbesi sonrası 1982-1984 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı yapan dönemin 15.Kolordu Kurmay Başkanı Kurmay Albay Cemal Uzunkol, hayatını kaybetti. Kore Gazisi, 1927 doğumlu 97 yaşındaki ve evli 3 çocuk babası Uzunkol’un cenazesi pazartesi günü İzmit Fevziye Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası İstanbul’da aile kabristanına defnedilecek.
18 Şub 2024 - 11:40- Asayiş Güncelleme:
İzmit Belediyesi eski Başkanı Cemal Uzunkol vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.