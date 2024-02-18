Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında platform uygulaması devreye giriyor.Zorunlu trafik sigortasında riskli basamaklarda bulunan sürücülerin poliçe sorunlarına çözüm getirmek amacıyla geliştirilen "Sigorta Aracıları Teklif Platformu" yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.Platformun amacı, sürücülerin hızlı bir şekilde poliçelerine ulaşmalarını sağlamak ve teklif vermeyen şirketleri belirlemeyi kolaylaştırmak olarak belirlendi.Sigorta Bilgi Merkezi nezdinde kurulan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen usul ve esaslara göre işleyecek platformda, trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin üyeliği zorunlu tutuldu ve sisteme entegre edildi. Üyelik süreci, 17 bin sigorta acentesine üyelik ücreti ödeme koşulu ile isteğe bağlı olarak sunuldu.SEDDK'nin belirlediği genelgeye göre, sigorta şirketleri, aracılık sözleşmesi bulunan acentelerle organik bir şekilde işbirliği yapacak. Hukuksal bağı olmayan sigorta şirketi ile acente arasında sadece platform üzerinde geçerli olan sözleşmeler yapılacak.

Platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmelerinde teminat mektubu veya kefalet sigortası talep edilmeyecek. Ayrıca, sigorta şirketleri acentelere sadece tek bir şirketle çalışma zorunluluğu getiremeyecek ve acentenin müşteri portföyüne zarar verecek herhangi bir kısıtlama yapamayacak.Teklif alma süreci iki faza ayrıldı. İlk fazda, acenteler halihazırda anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden 10 dakika içinde teklif alabilecekler. Sigortalının onayladığı teklif işleme alınacak. İlk fazda teklif alamayan acenteler, ikinci faza geçecekler.İkinci fazda, acenteler platform üzerinden diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecekler. Bu fazda da 10 dakika içinde teklifler verilecek ve verilmeyen tekliflerin ve gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesinin poliçe düzenlememek olarak kabul edileceği belirtildi.Platform aracılığıyla teklif vermeyen şirketlerin hızlıca tespit edilebileceği vurgulandı. TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, platformun acentelerin işini kolaylaştıracağını belirtirken, platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmelerinin önemine dikkat çekti.Ayrıca, yaşanabilecek sorunlarla ilgili SEDDK ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve sektörün gelişimi için tüm taraflarla işbirliği içinde olduklarını ifade etti.