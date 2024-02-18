İbrahim Şirin, “Halkımıza hizmetkâr olacağız”

Derince genelinde sivil toplum kuruluşları ziyaretlerine devam den AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, bu kez 60 Evler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne konuk oldu. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin ile Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının da hazır bulunduğu programa 60 Evler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri de yoğun ilgi gösterdi.
TEK DÜŞÜNCEMİZ HİZMET
60 Evler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erman Ceylan, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerine ev sahiplikleri için teşekkür eden Başkan Adayı Şirin, seçim sürecine dair mesajlar verdi. Derince’ye hizmet etmek için göreve talip olduklarını belirten Şirin, “Bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı gerçek belediyecilik anlayışıyla, milletimize, Derince’mize hizmetkar olmaktan başka bir düşüncemiz yok” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.