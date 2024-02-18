Başkan Sezer: "Gölcük gelişmeye devam edecek"

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, ilçe merkezindeki yoğun mesaisine kırsal mahallelerde de devam ediyor. Hamidiye ve Sofular’da hemşehrilerini ziyaret eden Başkan Sezer, vatandaşlardan ilgi gördü. AKP İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde hemşehrilerinden bir kez daha destek isteyen Başkan Sezer, “Gölcük kırsalı ve ilçe merkeziyle birlikte gelişmeye devam edecek” dedi.

EŞİT HİZMET ANLAYIŞIMIZ SÜRECEK

Ziyaretlerde hemşehrilerinin taleplerini dinlemeyi ihmal etmeyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “5 yıl önce de sizleri ziyaret edip neler yapabiliriz, beklentiniz nedir diye konuşmuştuk. Çok şükür bu süreçte yapılabilecek tüm talepleri yerine getirmeye çalıştık. 50 mahallemizin tamamında, merkez kırsal ayrımı yapmadan hizmet ürettik. Hizmet süremiz içerisinde tarıma ve kırsal mahallelere ciddi yatırımlar yaptık. İlçemiz; kırsalıyla, sanayisiyle, tarımıyla bir bütün olarak gelişiyor. Her yere eşit hizmet anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.