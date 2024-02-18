Tramvayların kapasitesi artacak

Yerel seçimlere 41 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim takvimi ilerledikçe siyasi partilerin adayları saha çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakının Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut Başkan Tahir Büyükakın’ı aday gösterdi. Başkanlıkta bir dönemi geride bırakan Büyükakın bugün Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlediği etkinlikte seçim beyannamesini açıkladı. “Kocaeli’nin yüzyılı 100 projen ile başlıyor” ismi verilen programda Tahir Büyükakın seçilmesi durumunda gerçekleştireceğiz projeleri kamuoyuna açıkladı. Toplantıda Büyükakın projelerini anlatmadan önce seçim kampanyasında kullanılacak ‘Tahir Başkan’ şarkısı ilk defa kamuoyuna dinletildi.

YOĞUN KATILIM

AKP teşkilatlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, eski Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Belediye Başkan Adayları, Daire Başkanları, İlçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

TRAMVAYLAR BİRLEŞECEK

Körfez Kartepe Metro projesi ile ilgili konuşan Büyükakın, “Bu vaad değil proje. Bizim bunu hızlı bir şekilde yaptırmamız lazım. Bu başladı. İhale hazırlıkları yapılıyor” dedi. Stadyum Tramvay hattı ile ilgili de bilgi veren Büyükkaın, “Burda bir proje ihalesi yapıldı.” Dedi. İstasyonları büyütme işini de ihale ettik. Onla ilgili çalışmalar da başladı. İki tramvay birbirine bağlanacak, kapasiteler artacak. Tramvayın kapasitesi iki katına çıkacak” dedi.

KAVŞAKLAR GÜNCELLENECEK

Eski Baro binası yanında bulunan araç üst geçiş yolunun da genişletileceğini ifade eden Büyükakın, “bölgenin standartını yükselterek daha iyi bir kavşak haline getireceğiz. Bu da ihale edilip başlanılacak” dedi. Başiskele Kavşağı’nın da değişeceğini ifade eden Büyükakın, “Bu da hazır. Askeriyeden onay aldıktan sonra ihale yapılacak” dedi.