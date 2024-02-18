Başkan Büyükakın Kocaeli’nin trafik sorununa değindi

Yerel seçimlere 41 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim takvimi ilerledikçe siyasi partilerin adayları saha çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakının Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut Başkan Tahir Büyükakın’ı aday gösterdi. Başkanlıkta bir dönemi geride bırakan Büyükakın bugün Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlediği etkinlikte seçim beyannamesini açıkladı. “Kocaeli’nin yüzyılı 100 proje ile başlıyor” ismi verilen programda Tahir Büyükakın seçilmesi durumunda gerçekleştireceğiz projeleri kamuoyuna açıkladı.

YOĞUN KATILIM

AKP teşkilatlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, eski Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Belediye Başkan Adayları, Daire Başkanları, İlçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İNCİK BONCUK İŞLER BULAMAYACAKSINIZ

Seçim beyannamesi toplantısında projelerini anlatan Tahir Büyükakın konuşmasında şu ifadelere yer verdi. “Başkan Hepsini anlatsak saatlerce sürecekti. Türkiye yüzyılının şehirlerini inşa ve ihya etme vizyon ve irademiz var. Sunumda vaadden çok proje göreceksiniz” dedi. Büyükakın, “Uzun vadeli stratejik bir yaklaşım var. Bu sunumda incik boncuk işler bulamayacaksınız. Kentin geleceğini ilgilendiren dokunuşlar var

MARMARAY İLE ADAPAZARI'NA GİTMEK MÜMKÜN OLACAK

Lojistik meselesine değinen Büyükakın, “Bu kentin üzerinden her gün 200 bin birim kamyon geçiyor. Bunların yüzde 60’u bu kentte duruyor. 2014 yılında ilk kez Lojistik master planını tamamlayan belediye oldu. TIR garajları ile sorun çözülmüyor. Körfez’de 40’a yakın liman ve iskele var. Bizim dış ticaret hedeflerimizi de düşünmemiz lazım. Başarmak zorunda olduğumuz hedefler var. Bu hedefleri başarmak için limanların kapasitesini arttırmak lazım. Arttır arttır nereye kadar. Ne yapmak lazım. Limanları demir ağı ile lojistik bir noktaya bağlamak gerekiyor. Mevcut hatta bizim Marmaray gibi bir hattı Adapazarı'na kadar işletmemiz mümkün. Adapazarı ile Gebze Marmaray arasında bir hattı bu kent inşa etmeli ancak Yüksek hızlı tren varken mümkün değil. O zaman yüksek hızlı tren projesinin kentin ortak aklı olması lazım.

TRAFİK AÇISINDAN RAHATLAYACAK

Gemi limanda beklememeli. Körfezde liman sırası bekleyen gemiler var. Onların bir an önce oradan yollamak lazım. Gemiden raylı sisteme inen bir sistem kurmamız lazım. Bizim bağlantıları artırmamız lazım. Denize dolgu yapmaya ihtiyaç kalmadan elleçleme kapasitesini arttırmamız lazım. 800 hektarlık bir lojistik köy kurulmalı. Bu limanların kapasitesini arttırır hem de Kocaeli’nin limanları altında ezilmesinden kurtarır. Depolar, antrepolar olacak. Bu yapılırsa Kocaeli trafik açısından çok rahatlamış olacak. Bu kentin ortak vizyonu olması ve Ulaştırma Bakanlığına yapılması gerekiyor. Yapılması için gayretlerimiz olacak”