Başkan Hürriyet, “Emekli arkadaşlarımız her zaman bu ailenin bir parçası olacak”

Her zaman bir aile sıcaklığıyla hizmetlerini sürdüren İzmit Belediyesi, ahde vefa örneği sergilemek adına, emekliye ayrılan personel ve ailelerini ağırladı. Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen programa, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden emekli olan personeller ve aileleri katıldı. Programda, alın teri ile yıllardır çalıştıktan sonra emekliye ayrılan personellere teşekkür plaketleri takdim edildi.

HÜRRİYET, “VERDİĞİNİZ EMEĞİN KIYMETİ ÇOK ÖNEMLİ”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Yıllarca bu kente hizmet eden, kentin her bir köşesinde izi olan emekçi dostlarımız ve aileleriyle bir araya gelmek istedik. Beraberce bu kente emek veriyoruz. Verdiğiniz emeğin kıymeti bizim için çok önemli. Ahde vefa adına bütün İzmitliler adına sizlere teşekkür plaketi verelim istedik.

“BU AİLENİN HER ZAMAN BİR PARÇASISINIZ”

Belki şu anda belediyemizde çalışmıyor olabilirsiniz ama bu ailenin her zaman bir parçasısınız. Sizlerle birlikte gönül bağımız, görüşmelerimiz devam etsin istiyoruz. İnşallah yaz tatilinde ailelerinizle birlikte Sarısu Gençlik Kampı’nda bir araya gelmek istiyoruz. Bundan sonra çalışanlarımız için yapacağımız programlarda siz emekli arkadaşlarımızı da davet edeceğiz.



“KENTE KATTIĞINIZ EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İzmit Belediyesi, her belediyenden daha özel bir belediye. Geçmişi olan, kentlilik bilinci ve dayanışması yüksek bir belediye. Bir bunu en üst safhada tutmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte sizlerle daha sık bir araya gelmeyi umuyoruz. Emekli olan arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Bu kente kattığınız emekler için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



KÜÇÜK, “EMEKÇİNİN ALIN TERİNİ KORUYAN BAŞKANIMIZ VAR”

Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, “Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Yapılan hizmetlerin hepsinde alın terimiz var. Fatma Başkanımızın projelerinde ‘önce insan’ diyen bir anlayış var. Ülke olarak ekonomik anlamdan sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Toplu iş sözleşmelerimizde emekçinin alın terini koruma anlayışında olan belediye başkanımız var. Bu zorlu koşullarda 2 tane ek protokol yaptık. Geçen seneki ek protokolde bütün belediyelerden fazla zam verdik.



“MESELE UNUTULMAMAK, UNUTTURMAMAK”

Emekli olan arkadaşlarımızı bir araya getirerek ahde vefa örneği gösteren başkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Mesele unutulmamak, unutturmamak. Bu anlayışın Fatma Başkanımızla birlikte İzmit Belediyesine oturduğuna inanıyorum. Önemli olan bu sıcaklığı ve samimiyeti kaybetmemek. Emek mücadelesinden emekli olunmaz. Sendikamızın kapıları size her zaman açık” dedi.



SAATÇİ, “BİRÇOK KAZANIM İZMİT BELEDİYESİNDE HAYATA GEÇTİ”

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Güzide Saatçi, “Mutlu bir yaşam her şeyden önce sağlıkla, yaşanabilir şehirlerde, onurlu ücretle ve demokratik bir ülkede oluşur. Değerli Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in önemli katkılarıyla imzalanan toplu sözleşmelerimizde çalışanları bu hayat pahalılığına karşı güvence altına almaya çalıştık. Dini bayramlarımız ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda toplamda 4 ikramiye verdik. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadınlara tatil edilmesi gibi birçok kazanım İzmit Belediyesinde hayata geçti.



“İZMİT BELEDİYESİ, ÜLKEMİZE ÖRNEK OLUYOR”

Kadına şiddete karşı kadın emekçileri koruyan maddeler sözleşmelerde yer aldı. Bugün bizi bir araya getiren kıymetli manzaranın Türkiye’de çok az belediyede örneği vardır. İlerleyen zamanlarda bu mutlu tabloyu daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz. İzmit Belediyesi, çalışma barışı ile şehrimize ve ülkemize örnek oluyor” ifadelerini kullandı.