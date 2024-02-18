Her yer delik deşik; Tam 386 bin maden ruhsatı vermişler

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1923’ten AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar 79 yılda toplam 1186 maden arama ve işletme ruhsatı verildi. AKP’nin iktidarda olduğu son 22 yılda ise ruhsat sayısının 386 bine çıkarak dev bir rekor oluşturduğu belirlendi. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK’ya sunulan raporda “TEMA Vakfının tespitlerine göre de 24 ildeki 15 bin 332 maden arama ve işletme ruhsatının kapsadığı bölgelerde, 3 binden fazla endemik canlı ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Ruhsatları kapsadığı bölgelerde 109 bin 884 hektar orman alanı madencilik faaliyetine açıldı’’ denildi ve şu görüşlere de yer verildi:

MURAT KURUM ONAY VERDİ: “İliç’teki siyanürlü altın madeni 2008’de verilen ruhsatla 2010 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Madendeki ABD’li şirket, işlerini daha kolay yürütmek için bir müteahhitlik ve medya holdinginin patronunu, yüzde 20 payla ortak aldı. Bu ortaklık sonucu kamu ve yargıdaki sorunlarını da çözdü, 7 milyon doları aşkın vergi borcunu sildirdi. İşletme sahasını üç kat büyütme başvuruları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İBB adayı Murat Kurum tarafından onaylandı.

ÜÇ BARAJI TEHDİT EDİYOR: ÇED raporunu hazırlayan şirketin sahibi altın şirketinde yönetim kurulu üyesi yapıldı. Aynı şirket Artvin’de de siyanürlü altın madeni de işletiyor. Bergama, Uşak, Fatsa gibi yerlerde siyanürle altın arayan 20 maden şirketi daha var. Ülkemizin sınır aşan stratejik su kaynağı Fırat nehrine 350 metre mesafedeki siyanürlü atıklar, yağmur ve yeraltı sularıyla nehre ulaşırsa, Atatürk, Karakaya ve Keban barajları siyanür tehdidi altına girecek. Barajlardan beslenen su şebekeleri ve sulu tarım arazileri de zehir riski içine girecek.”

Kaynak: SÖZCÜ