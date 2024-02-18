Gürcü Skhirtladze saç baş yoldurdu

MAÇ SONUNDA ADETA YIKILDI
Geçtiğimiz günlerde takıma katılan ve önceki gün Şanlıurfa maçına ilk 11’de başlayan yeni transfer Davit Skhirtladze, karşılaşma içerisinde tam 5 net gol pozisyonu kaçırdı. Önce serbest vuruştan gelen topa kafa vurdu direği geçemedi. Ardından, Kharaishvili’nin ortasında yine kafa denedi, bomboş pozisyonda topu kalenin sağından dışarı attı. Sonrasında ise Amaral uzaklardan sert şut attı, top kaleci Alperen’den sekip Skhirtladze’nin önüne düştü. Aşırtma deneyen Skhirtladze topu yine dışarı attı. Bu pozisyondan 10 dakika sonra Vukovic sağ kanattan içeri ortaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncu topu Alperen’in üzerine vurdu. 5 dakika sonrasında ise Oğuz Ceylan’ın ortasına yükseldi ve bu topu da üstten dışarı attı. Maç içerisinde net goller kaçıran oyuncu, maç sonrasında adeta yıkıldı. Futbolcular, Skhirtladze’nin yanına gelerek oyuncuyu teselli etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.