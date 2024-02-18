İzmit Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi adresinde ikamet eden ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Sungur ile ev hanımı Ayşe Sungur’un 2 çocuğundan biri olan 3 yaşındaki kızları Erva Sungur, doğuştan gelen ilik kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Son olarak tedavi gördüğü İstanbul Göztepe’deki bir hastanede enfeksiyon nedeniyle fenalaşan Sungur, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sungur’un acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Erva Sungur’un cenazesi Serdar Köprübaşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ağaköy Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
Minik Erva kansere yenildi
İzmit'te yaşayan 3 yaşındaki Erva Sungur, doğuştan gelen ilik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.