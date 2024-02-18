Minik Erva kansere yenildi

İzmit Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi adresinde ikamet eden ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Sungur ile ev hanımı Ayşe Sungur’un 2 çocuğundan biri olan 3 yaşındaki kızları Erva Sungur, doğuştan gelen ilik kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Son olarak tedavi gördüğü İstanbul Göztepe’deki bir hastanede enfeksiyon nedeniyle fenalaşan Sungur, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sungur’un acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Erva Sungur’un cenazesi Serdar Köprübaşı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ağaköy Mezarlığında toprağa verildi.