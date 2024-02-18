Çetinkaya, Muhtarlarla Buluştu  

Karamürsel Millet Bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda Çetinkaya yapmış olduğu açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizlere çok değer veriyor. Belirli zamanlarda Külliyeye davet ediyor. Cumhurbaşkanımız gibi bizlerde sizlere çok değer veriyoruz. Çünkü sizler bizim gözümüz kulağımızsınız. Mahallenizde ki ihtiyaç sahiplerini, alt yapı ya da üst yapı eksiklerini ilk siz fark edip bize bildiriyorsunuz. Rabbim nasip ederse Belediye Başkanlığına seçildiğimde sizinle uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden aldığım destek ve öneriler benim için çok değerli” dedi.