Karamürsel Millet Bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda Çetinkaya yapmış olduğu açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizlere çok değer veriyor. Belirli zamanlarda Külliyeye davet ediyor. Cumhurbaşkanımız gibi bizlerde sizlere çok değer veriyoruz. Çünkü sizler bizim gözümüz kulağımızsınız. Mahallenizde ki ihtiyaç sahiplerini, alt yapı ya da üst yapı eksiklerini ilk siz fark edip bize bildiriyorsunuz. Rabbim nasip ederse Belediye Başkanlığına seçildiğimde sizinle uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden aldığım destek ve öneriler benim için çok değerli” dedi.
- Siyaset
Çetinkaya, Muhtarlarla Buluştu
Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, muhtarlarla bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.