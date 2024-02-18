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Çetinkaya, Muhtarlarla Buluştu  

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, muhtarlarla bir araya geldi.

Büşra BOZBAĞ
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Çetinkaya, Muhtarlarla Buluştu   mask
Çetinkaya, Muhtarlarla Buluştu  
Çetinkaya, Muhtarlarla Buluştu  
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Karamürsel Millet Bahçesinde gerçekleştirilen toplantıda Çetinkaya yapmış olduğu açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizlere çok değer veriyor. Belirli zamanlarda Külliyeye davet ediyor. Cumhurbaşkanımız gibi bizlerde sizlere çok değer veriyoruz. Çünkü sizler bizim gözümüz kulağımızsınız. Mahallenizde ki ihtiyaç sahiplerini, alt yapı ya da üst yapı eksiklerini ilk siz fark edip bize bildiriyorsunuz. Rabbim nasip ederse Belediye Başkanlığına seçildiğimde sizinle uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerden aldığım destek ve öneriler benim için çok değerli” dedi.
# Mesut Çetinkaya, Karamürsel Belediye Başkan adayı

18 Şub 2024 - 13:41 - Siyaset

Mahreç  Büşra Bozbağ

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