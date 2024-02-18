DSP Derince adayından ziyaretler

Demokratik Sol Parti Derince Belediye Başkanı Adayı Serkan Çakal seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Çakal konuya ilişkin açıklamasında " Etkin, saygın, kararlı ve gönülden belediyecilik anlayışını Derincenin her kesimine ulaştıracağız. DSP belediyeciliğini Derince ile tanıştıracağız. Sen,ben yok biz varız. Bir^gün değil her gün Derince mottosuyla yola çıktık , halkın içinden gelenlerin halkın sorunlarına çare olacaktır. Derinceyi nüfusuna oranla çoktan hak etmiş olduğu hizmetlere kavuşturacağız." dedi.
SEMİH ÇAKAL KİMDİR?
Serkan Çakal A sınıfı iş güvenliği uzmanı 33 yaşında Gedik üniversitesi Yüksek lisans , iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunudur. Özel sektörde iş güvenliği yöneticiliği yapmaktadır. İzmit doğumlu olup , Derince 60 evlerde ikamet etmektedir. DSP Derince ilçe başkan yardımcılığı yapmıştır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.