DSP Derince adayından ziyaretler

Demokratik Sol Parti Derince Belediye Başkanı Adayı Serkan Çakal seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Çakal konuya ilişkin açıklamasında " Etkin, saygın, kararlı ve gönülden belediyecilik anlayışını Derincenin her kesimine ulaştıracağız. DSP belediyeciliğini Derince ile tanıştıracağız. Sen,ben yok biz varız. Bir^gün değil her gün Derince mottosuyla yola çıktık , halkın içinden gelenlerin halkın sorunlarına çare olacaktır. Derinceyi nüfusuna oranla çoktan hak etmiş olduğu hizmetlere kavuşturacağız." dedi.

SEMİH ÇAKAL KİMDİR?

Serkan Çakal A sınıfı iş güvenliği uzmanı 33 yaşında Gedik üniversitesi Yüksek lisans , iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunudur. Özel sektörde iş güvenliği yöneticiliği yapmaktadır. İzmit doğumlu olup , Derince 60 evlerde ikamet etmektedir. DSP Derince ilçe başkan yardımcılığı yapmıştır.