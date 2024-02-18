Büyükakın yeni projeleri anlattı: Limanların yükü Kuzey Marmara'ya bağlanacak

Yerel seçimlere 41 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim takvimi ilerledikçe siyasi partilerin adayları saha çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakının Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut Başkan Tahir Büyükakın’ı aday gösterdi. Başkanlıkta bir dönemi geride bırakan Büyükakın bugün Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlediği etkinlikte seçim beyannamesini açıkladı. “Kocaeli’nin yüzyılı 100 proje ile başlıyor” ismi verilen programda Tahir Büyükakın seçilmesi durumunda gerçekleştireceğiz projeleri kamuoyuna açıkladı.

YOĞUN KATILIM

AKP teşkilatlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe AKP Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, eski Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Belediye Başkan Adayları, Daire Başkanları, İlçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

KURUÇEŞME GİRİŞLERİ RAHATLAYACAK

D-100 koridorunun Kuruçeşme bölgesinin de revizyona gideceğini belirten Büyükakın, “Eski cezaevi bölgesinde bir döner kavşak yapılacak. Kuruçeşme girişleri rahatlayacak. Nereden baksanız 1 buçuk milyar bütçesi var. Bunun da Ulaştırma Bakanlığı ile yapılmalı” dedi. Gölcük Kent Geçişinin de rahatlatılacağını ifade eden Büyükakın, “Önümüzdeki dönem kentsel dönüşüm dönemi olacak. Bu lazım bir proje ancak kentsel dönüşüm ile birlikte yapılması daha rahat olacak” şeklinde konuştu.

LİMANLARIN YÜKÜ KUZEY MARMARA’YA BAĞLANACAK

Körfez Limanlar Kavşağında da çalışma yapılacağını belirten Büyükakın, “Bütün trafik yolunu Sevindikli gişelerine bağlayacak bir çözüm ile Ulaştırma Bakanlığına başvurmak istiyoruz. Limanlardan çıkan kamyonlar direkt Kuzey Marmara otoyoluna gidecek. Bunların her biri 200 milyon liranın üstünde olan kavşak projeleri” dedi.

3 MİLYAR KAMULAŞTIRMAYA GEREK KALMADI

Kuzey Marmara-TEM- Gebze Bağlantı yolu ile ilgili de konuşan Büyükakın, “Bugün 3 milyar lira kamulaştırma var bu projede. Geçtiğimiz dönem Zinnur Başkan ile imar uygulamaları yaptık. Burada imar uygulamaları yaptık. Kamulaştırmaya ihtiyaç kalmadı. Devasa bir iş var. 40 kilometre yol var. 3 gidişli 3 gelişli yol” dedi.

YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR

Körfez İlimteme Bağlantı yolu hakkında da bilgi veren Büyükakın, 5 buçuk kilometreli bir yol yapılacağını söyledi. Sepetçi ve Sekbanlı’da yapılan konutlar nedeni ile ulaşım aksı yapılacağını belirten Büyükakın, “Burada yepyeni bir şehir kuruluyor. Anadoluda bir ileç kadar. 25 kilometrelik yol, dere köprüsü ve 19 hemzemin kavşak yapılacak. Bunu yapmazsak oradaki insanlar şehre ve hastaneye bağlanamaz” dedi.

İSTASYON

Darıca Gebe Sanayi Caddesi Bağlantısını da anlatan Büyükakın, “3 buçuk kilometreli yol olacak. Darıca istasyon mahallesinde yapılan yükler de azaltılacak” dedi. Gebze millet Bahçesi Kavşak ve Bağlantı yoluna değinen Büyükakın, “Buraya giriş çıkışlarda ciddi sıkıntı yaşanıyor. Bu bölgeyi rahatlatmak için yapılacak” ifadelerini kullandı.

30 ÜST GEÇİT

Alikahya’ya TEM araç geçişi yapılacağını belirten Büyükakın, “2 gelişli 2 dönüşlü duble yol yapılacak. Geçişleri rahatlatıp sıkışıklığı çözeceğiz. Büyük bir memnuniyet olacağını düşünüyorum” dedi. Çeşitli yerlere 30 üst geçit yapılacağını söyledi.