Büyükakın’ın kentsel dönüşüm projesini anlattı

Yerel seçimlere 41 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim takvimi ilerledikçe siyasi partilerin adayları saha çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakının Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut Başkan Tahir Büyükakın’ı aday gösterdi. Başkanlıkta bir dönemi geride bırakan Büyükakın bugün Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlediği etkinlikte seçim beyannamesini açıkladı. “Kocaeli’nin yüzyılı 100 projen ile başlıyor” ismi verilen programda Tahir Büyükakın seçilmesi durumunda gerçekleştireceğiz projeleri kamuoyuna açıkladı.

KENTSEL YENİLEME STRATEJİSİ

Bugüne kadar Kentsel Dönüşüm için üniversitelerden alanın uzmanlarından bir ekip oluşturarak inceleme kılavuzu oluşturduk. Önce sahanın taranması ve tüm envanterin çıkartılması gerekiyordu. Binaların taramaları bitti sayılır. 99’dan önce yapılan binalar özellikle bakılması gereken binalar. 99’dan önce yapılanları bitirdik. 2007’den önce yapılan 250 bin binanın ise 50 bin bina kaldı. Bu incelemeleri üzerinde kentsel yenilenme stratejisi yapılması lazım” dedi.

KENDİ KENDİNE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK LAZIM

Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok fazla sorun ile karşılaştıklarını ifade eden Büyükakın, “Yukarı mahallelerde ambulans ve itfaiyenin geçeceği yer yok. Binayı yıkıp aynısını yaptığınızda faydası yok. Farklı çözümlere ihtiyaç var, yeni tasarımlara ihtiyaç var. Özel sektörün önündeki engelleri kaldırıp kendi kendine dönüşümü sağlamak lazım. Kentsel dönüşümde kentin dokusuna uygun çalışmamız lazım. Rıza esaslı çalışmak gerekiyor. İlk bir yılda tüm fizibilite çalışmalarını ve dönüşüm eylem planlarını tamamlayacağız.

10 YILDA 125 BİN KONUT

Yenilenme sürecinde 10 yılda 25 bin bağımsız birim üretimiyle kent konut öncülük edecek. Kredi imkanları ile bu sayıyı arttırabiliriz. İmar düzenlemeleri ile proje destekleri ile 10 yılda 125 bin bağımsız birimin dönüşümü için hamle yapacağız. Kentsel yenilemeye destek vereceğiz. Bir kenara çekilip izlemeyeceğiz. Bunlar gerçekçi hedeflerdir. İkna sürecini hızla ilerletirsek daha fazlasını yapmak mümkün. Kentin depreme hazırlanması açısından iyi bir fırsat. Parsel ve bina bazlı değil ada bazlı bir dönüşüm stratejisinin izlenmesi lazım. Ne kadar sahiplenilirse o kadar hızlı olacak. Apartmanların altında dükkanlar, tamirciler var. Bunu bir fırsata döndürmek lazım. Burada yapacaklarımızın hepsini anlatmadım. Bir çok yapacağımızı ilçe belediye başkan adaylarının kitapçıklarında göreceksiniz. Emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.