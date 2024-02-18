Çetinkaya, gençlerle buluştu

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Yüzlerce gencin katıldığı programda Çetinkaya, gençlerin desteğini isteyerek, ”Sizin enerjinizle inşallah bu seçimi kazanacağız. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinize 41 kere maşallah, rabbim nazarlardan korusun” dedi.Gençlere verdiği desteklerle tanınan Mesut Çetinkaya, program sonrasında gençlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.