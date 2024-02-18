Yüzlerce gencin katıldığı programda Çetinkaya, gençlerin desteğini isteyerek, ”Sizin enerjinizle inşallah bu seçimi kazanacağız. Yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinize 41 kere maşallah, rabbim nazarlardan korusun” dedi.Gençlere verdiği desteklerle tanınan Mesut Çetinkaya, program sonrasında gençlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Siyaset
Çetinkaya, gençlerle buluştu
Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkanı Mesut Çetinkaya, gençlerle kahvaltı programında bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.