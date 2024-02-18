Batı yakasına da teleferik yapacak!

Yerel seçimlere 41 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim takvimi ilerledikçe siyasi partilerin adayları saha çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakının Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut Başkan Tahir Büyükakın’ı aday gösterdi. Başkanlıkta bir dönemi geride bırakan Büyükakın bugün Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlediği etkinlikte seçim beyannamesini açıkladı. “Kocaeli’nin yüzyılı 100 projen ile başlıyor” ismi verilen programda Tahir Büyükakın seçilmesi durumunda gerçekleştireceğiz projeleri kamuoyuna açıkladı.
BATI YAKASINA TELEFERİK YAPACAK
Batı yakasına Teleferik yapılacağını ifade eden Büyükakın, “Süs olsun diye gösteriş olsun diye yapmıyoruz lazım olduğu için yapıyoruz. Darıca Millet Bahçesine erişimde sıkıntı oluyor. Metro istasyonunda geldiğinde teleferiğe binip insanlar sahil bağlantısını kolaylaştırmış olacağız. Mantığı var, süs olsun diye yapılacak bir şey değil” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.