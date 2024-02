Efsane rock grubu Deep Purple 25 Haziran'da İstanbul'da

Hard rock ve heavy metal türünün öncülerinden kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple, üçüncü kez İstanbul'da konser verecek.

Konuya ilişkin açıklamaya göre "Smoke On The Water", "Highway Star" "Burn", "Child in Time", "Soldier of Fortune", "Hurricane" ve "Perfect Strangers" gibi birçok şarkıya imza atmış ve albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla satan grup, 25 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.

Konserin biletleri 20 Şubat saat 14.00'ten itibaren Passo üzerinden satışa sunulacak.



Londra'da 1967'de kurulan ve başta ünlü gitarist Ritchie Blackmore olmak üzere David Coverdale, Glenn Hughes, Joe Lynn Turner ve Joe Satriani gibi isimleri bünyesinde barındıran Deep Purple, 50 yılı aşkın geçmişine 22 stüdyo albümü sığdırdı.

Grup, Planet Rock Radyo İstasyonu'nun düzenlediği ankette "Dünyanın En Etkili Grupları" arasında 5'inci sırada yer aldı.

Bundan önce 1998 ve 2001'de Türkiye'de konser veren Deep Purple'ın mevcut kadrosu Ian Gillian, Roger David Glover, Ian Piece, Simon McBride ve Don Airey'den oluşuyor.