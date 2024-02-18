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Yasmin Erbil 'Babalık görmedim' demişti, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan ilk yanıt

Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil arasındaki gerginlik gündemdeydi. İkilinin açıklamalarının ardından Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar da olaya dahil oldu.

Yasmin Erbil 'Babalık görmedim' demişti, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan ilk yanıt mask

Magazin dünyasının renkli isimlerinden Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil arasındaki açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Özellikle Yasmin Erbil'in "Babalık görmedim" ifadesi oldukça konuşulurken, Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan açıklama geldi.

Geçtiğimiz haftalarda bir YouTube kanalının konuğu olan Yasmin Erbil, babası hakkındaki çarpıcı ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Babası Mehmet Ali Erbil'in "babalık" konusundaki performansını sorgulayan Yasmin Erbil, "Çok fazla babalık görmedim" diyerek şaşkınlık yarattı.

Mehmet Ali Erbil ise kızının bu sözlerine karşılık verirken duygusal anlar yaşadı. Bir programda gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Ali Erbil, "İki dakikalık konuşmayla benim babalığım sorgulanamaz" dedi ve yaşadığı fedakarlıkları dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından merakla beklenen Nergis Kumbasar'dan ise sessizlik geldi. Yasmin Erbil'in "babalık" konusundaki ifadelerine yanıt vermeyen Nergis Kumbasar, "Baba kız arasına girmem" diyerek konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar ile 1989-1995 yılları arasında evli kalmış ve Yasmin Erbil'i dünyaya getirmişti.

# Mehmet Ali Erbil, yasmin erbil

18 Şub 2024 - 15:08 - Yaşam

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