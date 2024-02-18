Kavgayı ayırırken öldürüldü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında bir eğlence mekanında meydana geldi. C.Ö. ile T.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bu sırada arkadaşları ile başka bir masada oturan ve kavgayı ayırmak için araya giren 1 çocuk babası berber Fevzi Nacak, bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nacak, kurtarılamadı. C.Ö. ile T.A. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Nacak'ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.